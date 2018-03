Saint-Brevin-les-Pins, France

Dans un communiqué diffusé vendredi soir , le centre hospitalier de Saint-Nazaire signale "qu'un cas de tuberculose a été détecté chez un enfant" alors que les opérations de dépistage viennent de commencer. Il s'attend à ce que "d'autres cas soient mis en évidence dans les prochaines semaines". La tuberculose est une maladie très contagieuse, transmissible par l'air. Trois classes de maternelles ont été en contact régulier avec l'adulte malade.

Dépistage élargi à l'école

Initialement, 274 enfants et 16 adultes étaient concernés par le dépistage. Mais le centre hospitalier "prévoit d'élargir son action au sein de l'école". Les familles seront informées des délais et des modalités. Il était déjà prévu que dès lundi, le CLAT, le centre de lutte antituberculeuse, se rende dans l'école Saint-Joseph pour des opérations de dépistage qui consistent en deux examens : une radio des poumons et une petite piqûre dans le bras, une intradermoréaction à la tuberculine.

Le centre hospitalier rappelle que "la tuberculose se traite efficacement par antibiotiques".