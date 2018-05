Glos-la-Ferrière, France

Un enfant de 5 ans a peut-être sauvé la vie de son papa ce dimanche à Glos-La-Ferrière près de l'Aigle dans l'Orne. C'est le journal L'Orne Hebdo qui rapporte ce lundi cette histoire.

Âgé de 5 ans, il compose le 17

Il est aux environs de 23 heures hier soir lorsque l'enfant voit son père "allongé dans son lit, faisant des bulles et ne répondant plus" . Le petit garçon prend alors un téléphone et compose le 17. Seul souci, il est incapable d'indiquer aux service de secours son nom et son adresse. Pompiers et gendarmes lui demandent alors de se mettre sur le seuil de sa porte et d'agiter les bras quand il verra des gyrophares. Dans le même temps, il est demandé à l'opérateur téléphonique de géolocaliser l'appel.

Quarante minutes de recherches

Après 40 minutes de recherches, les pompiers repèrent l'enfant. Ce qui va leur permettre d'intervenir auprès du papa qui était diabétique et faisait un malaise. Ce type de coma, s'il n'est pas pris en charge à temps, peut entraîner la mort de celui qui en est victime. Grâce au sang froid et la présence d'esprit de son enfant, cet habitant de l'Orne a pu retrouver conscience et être conduit à l'hôpital de l'Aigle.