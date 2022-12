Un enfant de 8 ans meurt de la grippe à Nantes : "Ne sous-estimons pas ce virus" alertent les professionnels

Un enfant de 8 ans est mort de la grippe au CHU de Nantes la semaine dernière. Une épidémie de grippe, précoce cette année, et dont la propagation s'est beaucoup accélérée ces derniers jours, notamment chez les plus petits. "Le virus de la grippe est un virus qui peut être très virulent et qui peut conduire à des formes graves, voire à des décès. Il y en a tous les ans. Et le décès de cet enfant vient nous le rappeler tristement", souligne ce jeudi Christèle Gras Le Guen, cheffe du service de pédiatrie du CHU de Nantes.

"Cela montre bien que la grippe reste une maladie grave et qu'elle peut l'être chez les jeunes enfants", ajoute le directeur scientifique des Pays de la Loire, Pierre Blaise, qui tempère : "Il faut raison garder, cependant. Les décès d'enfants restent rares et le plus souvent ils touchent des enfants qui ont d'autres raisons pour lesquels la grippe sera particulièrement dangereuse chez eux".

70 enfants aux Urgences en une nuit

Au service des Urgences pédiatriques du CHU de Nantes, en une seule nuit (du 21 au 22 décembre), 70 enfants ont été accueillis pour des symptômes grippaux : fièvre, toux, nez qui coule, fatigue... Environ 1 sur 7 a été hospitalisé, la plupart du temps en raison de l'âge très jeune de l'enfant ou de maladies chroniques.

"Sur les 36 lits du service de pédiatrie générale aujourd'hui, plus des trois quarts des lits de pédiatrie générale sont occupés par des enfants avec des infections respiratoires virales", précise Christèle Gras Le Guen.

D'où l'importance de ne pas prendre l'épidémie de grippe à la légère, insiste la cheffe du service de pédiatrie, parce que les conséquences de ce virus peuvent êtres graves. Voire, dans de rares cas, dramatiques. "Ne sous-estimons pas la grippe !, insiste la médecin nantaise. Son effet sur les enfants est bien supérieur à l'effet du Covid. La grippe, ça rend vraiment malade et les enfants sont par centaines dans les Urgences pédiatriques parce que leurs parents sont inquiets. Parce qu'effectivement, une grippe ce n'est pas rien. Et non seulement ce n'est pas rien, mais il y a aussi quelques formes graves."

Vaccination et gestes barrières

Christèle Gras Le Guen rappelle l'importance de vacciner les enfants contre la grippe, dès 6 mois pour les tous les enfants à risque, porteurs de maladies chroniques. Quant aux nourrissons, c'est à l'entourage de se faire vacciner, tout en respectant les gestes barrières. "Je pense aux bébés qui sortent de la maternité et qui, régulièrement, à cette période de l'année, sont promenés dans les centres commerciaux, se retrouvent dans les marchés de Noël, ou dans des grandes fêtes de famille, passent de bras en bras... Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter", conclut la cheffe du service de pédiatrie du CHU de Nantes.