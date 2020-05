Un enfant de maternelle testé positif au Covid-19 près d'Angoulême

Un enfant de l'école maternelle du Parc de la Couronne a été testé positif au Covid-19 le mercredi 20 mai, annonce la préfecture de la Charente ce mercredi matin. Ce sont des symptômes bénins (angine et fièvre) qui ont donné l'alerte, et le médecin consulté a aussitôt prévenu la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, et l'Agence Régionale de Santé comme le prévoit le processus. Les équipes d'évaluation et de recherche ont aussitôt lancé l'enquête permettant d'identifier les cas contacts à risque. Ces personnes dans l'entourage propre, ou professionnels intervenant à l'école ont commencé à être testées, les résultats ne sont pas encore connus.

L'enfant n'avait pas fréquentée l'école, fermée depuis le 18 mai suite à la découverte d'un cas positif de Covid chez un encadrant de l'école. En accord avec le maire de La Couronne, il a été décidé de la laisser fermée. Les parents qui seraient inquiets peuvent contacter le 05.17.20.33.00 (l'Agence Régionale de Santé) pour toute information sanitaire.