Un enfant sur deux ne bouge pas assez, alertent les cardiologues français

Un enfant sur deux ne bouge pas assez en France, alors que les enfants devraient faire au moins une heure d'activité physique par jour, alerte la Fédération française de cardiologie ce jeudi. La fédération va diffuser un spot de prévention à partir de samedi sur plusieurs chaînes de télévision.

Un enfant sur deux ne bouge pas assez en France, alors que les bambins devraient faire au moins une heure d'activité physique (vélo, sport, etc.) par jour, alerte la Fédération française de cardiologie (FFC), la première association de lutte contre les maladies cardio-vasculaires.

La capacité cardio-vasculaire des enfants a baissé de 25% en 40 ans " - François Carré, cardiologue

La capacité cardio-vasculaire des enfants a baissé de 25% en 40 ans, s'alarme le professeur François Carré, cardiologue au CHRU de Rennes sur le site de la Fédération. “En 1971, un enfant courait 800 mètres en 3 minutes, en 2013 pour cette même distance, il lui en faut 4", explique-t-il. Pour rappeler aux parents que "les enfants sont faits pour bouger" et "qu'un enfant prend plus de risques à rester assis qu'à bouger", la FFC a indiqué jeudi qu'elle diffuserait un spot TV de 30 secondes sur les chaînes des groupes France Télévision, Canal+ et de la TNT pendant un mois à partir de samedi.

L'OMS recommande une heure d'activité physique par jour

Ce samedi 18 mars marque le début des "Parcours du coeur" 2017, une initiative annuelle destinée à "faire bouger" les Français. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande aux 5-17 ans de pratiquer 60 minutes d'activité physique par jour afin de renforcer leur capital santé cardio-vasculaire. Mais ce niveau d'activité n'est atteint que par un jeune sur deux en France et a, de plus, tendance à baisser avec l'âge et le sexe, relève la FFC.

L'activité physique hors classe minoritaire chez les ados

Alors qu'à l'école primaire, un peu moins de la moitié des enfants pratiquent des jeux de plein air, ils ne sont plus que 14% chez les garçons et 6% chez les filles à exercer une activité physique modérée à intense à l'âge de 15 ans, selon des chiffres de l'OCDE. D'autres statistiques sont tout aussi inquiétantes : moins de 30% des collégiens se rendent en cours à pied et seulement 4% y vont à vélo ou à trottinette, selon un récent rapport de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité. Quant aux adolescents, la moitié d'entre eux ne bougent plus que pendant les cours d'éducation physique, relève une autre étude.

Surconsommation d'écrans

La FFC pointe du doigt la "surconsommation d'écrans" : trois heures par jour pour les enfants de 3 à 17 ans, avec une moyenne qui monte à 4h30 par jour en semaine et six heures le weekend chez les 13-18 ans. "Les enfants se constituent un capital santé qui va diminuer à partir de 30 ans. Mais plus ce capital est constitué jeune, plus il est facile de se construire des habitudes", explique Pr François Carré, cardiologue au CHRU de Rennes.

Des "Parcours du coeur" seront organisés dans 800 villes au total jusqu'au 14 mai. Plus de 8.000 classes regroupant près de 250.000 enfants devraient également y participer.