"Un enfant sur dix hospitalisé est en situation de dénutrition"

La semaine de la dénutrition démarre, avec des opérations de sensibilisation un peu partout en France et à Dijon jusqu'au 20 novembre. On en parle avec Vanessa Cottet, enseignante-chercheuse en nutrition et épidémiologiste au CHU de Dijon.

France bleu Bourgogne : Qui sont les personnes les plus exposées à la dénutrition ?

Vanessa Cottet : La dénutrition touche tous les âges : les enfants, les adultes, les personnes âgées. Bien sûr, ce sont les personnes les plus fragiles qui vont être touchées. Ça peut être une maladie, un coup dur ou un changement d'environnement qui va déclencher cette dénutrition.

On a tendance à penser que ce sont uniquement les personnes âgées. C'est donc un cliché ?

On sait aujourd'hui qu'un enfant sur dix hospitalisé est un enfant en situation de dénutrition. Et puis, selon les pathologies aussi, des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou les personnes atteintes d'un cancer, par exemple, c'est une problématique vraiment prégnante.

Quels sont les symptômes qui doivent nous alerter, alerter les proches ?

C'est vraiment la perte d'appétit, et puis une fatigue, la perte de force. Donc, on va observer, par exemple, des assiettes qui ne sont pas terminées pour ceux qui visitent des personnes âgées seules. Les restes dans le frigo, ou alors un frigo vide parce que les courses ne sont pas faites. Finalement, c'est une perte d'appétit qui va entraîner une perte de masse musculaire, de force musculaire et donc toutes les conséquences derrière cette problématique.

Vous parlez de goût et d'odorat. On imagine donc, avec le phénomène du covid et du confinement également, que la dénutrition s'est accentuée. C'est le cas?

Tout à fait. Le covid en soi en tant que maladie qui va aller puiser dans les besoins, dans les ressources des patients, et aussi avec cette perte de goût. Donc, les apports alimentaires ne sont plus suffisants pour couvrir les besoins de l'organisme. Et puis le confinement aussi, qui a empêché certaines personnes âgées de suivre leurs habitudes et de se nourrir correctement.

Et peut être aussi de faire davantage d'activité physique.

L'activité physique est importante, pour maintenir les muscles en activité et contribuer à lutter contre cette dénutrition. Donc, effectivement, le confinement n'a pas aidé.

On parle de cette maladie comme une maladie invisible qui touche 2 millions de personnes en France, en Côte d'Or. Est ce qu'on a une idée de la proportion de la population qui est touchée ?

Deux millions, c'est une estimation, mais on n'a pas de chiffres très précis. Il nous faudrait faire une vraie étude épidémiologique. Ce qu'on essaye de faire avec nos collègues, mais c'est une étude qu'il nous faut faire financer maintenant.

Cette semaine de sensibilisation est là pour finalement aider les proches et peut être les personnes concernées à se rendre compte qu'ils sont touchés. C'est ça l'objectif.

L'objectif, c'est effectivement de sensibiliser les citoyens, mais aussi les personnes qui accompagnent les personnes âgées ou les personnes malades. Et puis aussi les professionnels de santé, les professionnels de l'accompagnement. On peut proposer donc des aliments qui font plaisir à ces personnes-là. Fractionner l'alimentation : ce n'est pas la peine d'amener une assiette remplie qui va pas donner envie, mais peut être des petites portions très riches, très enrichies, et puis des collations tout au long de la journée. Donc ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, alerté, le médecin dès qu'on a une perte de poids trop importante, parce qu'il y a aussi des apports qu'on peut faire avec des compléments nutritionnels oraux qui sont des soupes ou des yaourt qui sont très riches en calories et en protéines. Et puis, si besoin après, c'est l'hospitalisation.