Un épisode de pollution de l'air en Berry avec plus de particules en suspension

Le dépassement du seuil d'information et de recommandations pour les particules en suspension est prévu dans l'Indre et le Cher ce mercredi et ce jeudi. Quelques bons gestes sont conseillés.

Lig'Air, association de surveillance de la qualité de l'air en Centre-Val de Loire, annonce un épisode de pollution de l'air, par rapport aux particules en suspension. Un dépassement du seuil d'information et de recommandations est prévu mercredi 24 et jeudi 25 février dans l'Indre et dans le Cher. Ce dépassement correspond à des concentrations journalières supérieures à 50 microgrammes par mètre cube, concernant les particules dites respirables (particules fines, très fines et ultrafines).

Quelques conseils à suivre pour éviter une gêne

Un phénomène qui s'explique par les conditions météorologiques actuelles. Des masses d'air chargées en particules minérales sont en provenance des zones désertiques d'Afrique. Le ciel est d'ailleurs devenu légèrement jaune-orangé lundi et quelques grains de sables du Sahara sont tombés en Berry.

Par précaution, il est utile de suivre quelques conseils :