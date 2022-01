Un espace sans tabac devant huit écoles à Nîmes

Huit écoles de Nîmes mettent désormais en place une "zone sans tabac" devant leur portail. Ce mardi matin, les élus de la municipalité en collaboration avec La ligue contre le cancer ont inauguré la zone sans tabac devant l'école Jean-Moulin. Et ils ne comptent pas s'arrêter là : environ 70 zones comme celle-ci, sont déjà en place dans la ville -dans les parcs notamment- et de nombreuses autres sont en préparation. Voici la liste des écoles concernées, pour le moment : Tour Magne, Mont Duplan, Emile Gauzy, Auguste Faucher, Armand Barbès, Plein Air, Saint Césaire et Jean Moulin.

Le but : que la cigarette ne soit plus banalisée dans l'espace public, et cela surtout devant les plus jeunes. "Cette démarche agit sur le premier facteur de risque évitable de cancer en éliminant l’exposition au tabagisme passif des enfants et en sensibilisant les élèves de CE2, CM1 et CM2 aux déterminants de santé", indique la mairie.



Chaque année, on estime qu’environ 200 000 jeunes commencent à fumer. L’âge d’entrée moyen dans le tabagisme est de 13-14 ans. 25% des Français de 17 ans s’avouent fumeurs quotidiens ; près de 60 % ont déjà essayé de fumer, notamment devant leur établissement scolaire. "Mais la dénormalisation du tabagisme, insiste la mairie, ce concept qui vise à changer les attitudes face à un comportement considéré comme normal et acceptable, commence dès le plus jeune âge."

Le projet comprend ainsi d’abord la matérialisation d’un espace sans tabac devant chaque établissement scolaire « On constate que plus un produit disparaît de notre environnement, moins il est consommé. Nous voulons faire du tabagisme un acte anormal tous les espaces publics à destination des enfants », explique Dolorès Orlay-Moureau, Adjointe déléguée à la santé, à l’hygiène et à la prévention des risques sanitaires. Depuis le 20 janvier, il est donc interdit, par arrêté municipal, de fumer aux abords immédiats des écoles concernées. Cette interdiction s’applique lors des jours et heures d’ouverture des établissements, sur les temps scolaires et périscolaires.

En parallèle, la Ligue contre le cancer réalise des interventions auprès des classes de CE2, CM1 et CM2 (2 fois 1h30 par classe). L’objectif : sensibiliser les élèves aux comportements favorables à la santé et à ses conséquences physiques, sociales, environnementales et mentales.

« Les espaces sans tabac et les projets mis en place avec les écoles font partie des actions probantes pour développer une génération moins tournée vers les comportements à risque et réduire les cancers », Jean Paul Bureau, Président du comité du Gard de la Ligue contre le cancer.

Le tabagisme est responsable de 75 000 décès par an en France.

"L’installation de ces espaces de santé poursuit l’action de la Ville, qui avait, dès 2017, instauré l'interdiction de fumer dans ses 56 aires collectives de jeux, devenant la première commune d’Occitanie à s’engager dans cette démarche" (communiqué Ville de Nîmes)