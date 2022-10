"Un été compliqué" aux urgences de l'hôpital de Laval, "mais le système a tenu" explique la direction

La direction du centre hospitalier de Laval a dressé le bilan de la période estivale pendant laquelle son service des urgences a fermé 21 nuits. Une direction qui se veut rassurante et pragmatique pour l'avenir.

"Un été compliqué, mais le système a tenu". Ce mardi, la direction de Laval a fait le bilan de l'été 2022 aux urgences. Un service fermé pendant 21 nuits en juillet, août et septembre faute de médecin disponible. Et à l'heure où le ministre de la Santé participe à un conseil national de refondation du système de soin, la direction du centre hospitalier de Laval se veut un peu plus optimiste sur l'avenir de son service des urgences.

Plus de place pour les soins aux urgences

D'abord parce que des travaux vont commencer en début d'année prochaine. Un bâtiment temporaire de 190 mètres carrés financé par l'Agence Régionale de Santé (1,5 million d'euros) où sera transférée toute la partie administrative du service. Cela va libérer des espaces pour la prise en charge des soins explique Sébastien Tréguenard, le directeur de l'hôpital de Laval. "On aura quelque chose de plus digne pour les patients que nous accueillons avec un lieu de surveillance des patients couchés nécessitant d'être hospitalisés, ou en attente d'un retour à domicile. Un lieu à l'abri des regards".

+250% d'appels en juillet

Malgré tout les difficultés de recrutement persistent. Courant octobre, l'hôpital embauchera une opératrice de soins non-programmés pour aiguiller encore mieux les patients lorsqu'ils composent le 15 ou le 116-117 lors d'une nuit de fermeture aux urgences. Un renforcement des moyens nécessaire après la période estivale poursuit le directeur. "Nous avons connu une forte progression des appels en direction du quinze, notamment + 250% sur le mois de juillet notamment, et de 20 à 30% en plus pour le reste de la saison estivale par rapport aux données 2021".

La direction veut voir le verre à moitié plein et veut rétablir, dit elle, "le lien de confiance avec la population". À Laval, on soigne bien malgré les difficultés, c'est en substance le message. Preuve en est : la Haute Autorité de Santé vient d'attribuer à l'hôpital la certification "qualité des soins confirmée" pour les quatre prochaines années.