Un été difficile en termes d'effectifs pour la maternité de Châteauroux

Cet été, la maternité de Châteauroux fonctionne avec des effectifs réduits. Aux congés habituels s'est ajouté l'imprévu : cinq arrêts maladie simultanés parmi les sages-femmes. La direction du centre hospitalier a donc dû redéployer le personnel présent vers les postes-clés, notamment en salle d'accouchement. L'unité physiologique, qui permet un accouchement personnalisé, est suspendue jusqu'à la rentrée de septembre. Les cours de préparation à la naissance le sont aussi.

La cheffe du service, Françoise Bandaly, tient à rassurer les futures mamans : "Surtout ne craignez rien, tout est fait pour que votre prise en charge soit assurée dans les meilleures conditions. Les craintes concernant l'avenir de l'unité physiologique ne sont pas fondées. Elle rouvrira dès que possible, à la rentrée". Le docteur Bandaly précise qu'elle a tenté de faire appel à des intérimaires pour cette période estivale, sans succès.

Un problème structurel de recrutement

Au-delà de ces difficultés ponctuelles, Françoise Bandaly reconnaît que la spécialité connaît des problèmes structurels de recrutement. Il n'y a, selon elle, tout simplement pas assez de sages-femmes en France : "Elles ne font pas une carrière complète jusqu'à leur retraite à cause de la pénibilité de la fonction, on se retrouve donc avec des effectifs en baisse. Quand je suis arrivée ici il y a trente ans, on a eu jusqu'à 32 équivalents temps plein de sages-femmes. On n'en a plus que 26". En un an, le docteur Bandaly a reçu trois demandes de disponibilité émanant de son service, à chaque fois pour des projets de reconversion professionnelle. A l'heure qu'il est, un seul remplacement est prévu, et pas avant la rentrée de septembre.