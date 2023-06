Un été noir dans les trois hôpitaux de la Mayenne : bientôt un signalement au procureur de la République ?

Les services d'urgence des trois hôpitaux de la Mayenne seront fermés tout cet été en raison d'une pénurie de médecins. Un coup dur et une situation inédite pour le département, troisième désert médical de France. L'annonce a été faite par l'Agence Régionale de Santé ce lundi dans un communiqué de presse.

ⓘ Publicité

Un premier scénario abandonné

La population est donc appelée à composer le 15, entre 18h30 et 8h, en cas de problèmes de santé. Pendant plusieurs mois, l'ARS et les directions des trois hôpitaux réfléchissaient à des fermetures alternées l'été. Qu'il y ait toujours un service des urgences d'ouvert dans le département.

Un scénario qui a donc été abandonné explique Eric Alban-Giroux, directeur de l'hôpital de Château-Gontier-sur-Mayenne. "On avait prévu une organisation territoriale qui tenait à peu-près, mais tout a volé en éclat avec un médecin qui a décidé de gérer son dispositif autrement. Nos organisations ne tiennent pas à grand-chose" regrette le directeur.

"Former des médecins"

Pour Audace 53, association citoyenne de défense des intérêts des usagers des services de santé publique de la Mayenne, ces fermetures estivales sont un constat d'échec pour le gouvernement. Pour son président Pascal Grandet, la "mission flash" du ministre de la Santé l'an dernier et le Conseil National de la Refondation n'ont pas servi à grand-chose.

"Ce sont des opérations de communication. La réalité c'est qu'il faut former des médecins. Alors on va me dire qu'il faut dix ans pour former un médecin. Sauf que le gouvernement qui dirige ce pays est en place depuis six ans maintenant. Si on avait pris le taureau par les cornes et si on avait fait les choses comme il était nécessaire qu'on les fasse, on pourrait commencer à espérer à voir le bout du tunnel. Là, on ne le voit pas. On manque de médecins partout. C'est un véritable massacre" estime-t-il.

Dans un message publié sur Twitter, le directeur de l'hôpital de Laval exhorte à ne pas parler de "fermeture des urgences" mais de "régulation". Et pourtant les trois services ne seront ouverts qu'en cas "d'urgences vitales" comme l'explique l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire.

Un signalement au procureur de la République

Au-delà du débat sémantique, les faits sont-là : les 306.000 habitants de la Mayenne ne pourront pas se rendre aux urgences spontanément tout cet été. "Depuis de nombreuses années, l'accès aux urgences à l'hôpital public est le seul moyen d'accès aux soins pour de nombreux mayennais qui n'ont pas de médecin traitant" rappelle Maxime Lebigot, président de l'association des citoyens contre les déserts médicaux.

"Cela peut avoir des conséquences fâcheuses pour le dynamisme de notre département. Cet été il y a de nombreux festivals en Mayenne, comme le V and B Fest [120.000 spectateurs sur trois jours, ndlr], il y a aussi des matchs de Ligue 2 au stade Francis Le Basser donc il ne va pas falloir être malade" déclare-t-il. "Normalement l'Agence Régionale de Santé est là pour anticiper des situations de crise". L'association envisage de saisir la Procureure de la République, pour "mise en danger de la vie d'autrui".