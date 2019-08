Un euro par Breton contre le cancer de l'oesophage

Brest, France

Un financement participatif pour financer la recherche sur le cancer de l’œsophage : L'opération s'appelle "Un euro par Breton". Inovéo, le fonds d'innovation du CHU de Brest lance une collecte sur la plate-forme de financement participatif Kengo.

"C'est un cancer parmi les plus agressif, C'est avec le cancer du pancréas et celui de l'estomac celui qui a le pronostic le plus réservé. On va considérer que les 2/3 des patients vont décéder directement ou indirectement", précise Jean-Philippe Metgès, professeur associé en cancérologie, à l'origine du projet. On estime le nombre de cas à 5.000 en France pour 3.800 décès (dont 300 dans le Finistère). 90% des cancers de l’œsophage sont causés par une trop forte consommation de tabac et/ou d'alcool.

Pour traiter ce cancer, il y a plusieurs pistes : "Quand c'est très localisé, on va essayer d'opérer mais c'est une opération relativement complexe. Sinon, on passe par traitements médicaux : radiothéraphie ou chimiothérapie." Le but est de proposer un nouveau médicament : "L'immunothéraphie commence à arriver. Ce sont les globules blancs du patient qui vont le défendre, en étant boostés, contre le cancer. Une étude internationale sur le sujet a été présentée par Brest."

Cancer peu évoqué, il faut faire les choses "à la bretonne"

_"On parle très peu du cancer de l’œsophage. On en parle un peu plus depuis que Bernard Tapie a évoqué sa maladie mais sinon c'est relativement tabou_. On fait donc les choses à la bretonne. On se prend en charge et le CHU de Brest va conduire l'étude sur ce sujet."