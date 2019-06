Un exosquelette pour diminuer les accidents de travail au technicentre SNCF de Saint-Pierre-des-Corps

Saint-Pierre-des-Corps, France

La situation n'est pas inhabituelle mais reste inquiétante. Le nombre d'accidents de travail au technicentre de Saint-Pierre-des-Corps est élevé : déjà six depuis le début de l'année. L'objectif : ne pas dépasser les douze d'ici à la fin 2019.

Dans le viseur de la SNCF : les TMS, les troubles musculo-squelettiques. Ces petites douleurs quotidiennes qui peuvent compliquer la vie. 80 % des employés du technicentre seraient susceptibles d'être atteints de TMS.

Un compteur d'accidents à l'entrée du technicentre © Radio France - Théophile Pedrola

Un sac à dos de 1,9 kilo à 4 900 euros

Pour parer à ce fléau, un exosquelette a été acheté. Il s'enfile comme un sac à dos, doté de bras en acier qui viennent s'accrocher aux bras des employés. Poids : moins de deux kilos. Prix d'achat : près de 5 000 euros. Avec un système de ressorts, il permet de soutenir le bras lorsqu'il est gardé en l'air, comme cela arrive souvent au technicentre.

On compense le poids du bras, on n'augmente pas l'humain, on l'aide." Véronique Touchard, ergologue de la SNCF

_"On peut garder les bras en l'air pendant vingt minutes, au lieu de trois habituellement, explique Véronique Touchard, ergologue de la SNCF à Saint-Pierre. On compense le poids du bras, on l'aide à maintenir une position qui est inconfortable."_ L'exosquelette vient d'arriver, il a été livré la semaine dernière. Les premiers à le tester ont été les membres de l'équipe électrique. "Ils ont fait leurs tâches habituelles, on a mesuré l'activité électrique du muscle et leur fréquence cardiaque. _Sans l'exosquelette, le muscle travaille à 95%, avec, il travaille à 50%_. Je peux donc travailler plus longtemps sans pathologie ni douleur." détaille la spécialiste.

Une manière également d'augmenter la productivité. Pour l'instant, la SNCF assure qu'il n'est pas question de demander plus de travail aux employés équipés. Deux nouveaux exosquelettes devraient être livrés au technicentre d'ici à la fin du mois de juin.