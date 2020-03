Un fabricant de jeans nancéien offre près de 500 masques de fortune aux soignants

Depuis lundi 16 mars, le fabricant de jean nancéien Dao Davy a produit et distribué près de 500 masques de fortune au personnel soignant pour pallier la pénurie de masques de type chirurgical et FFP2. Les employés et le gérant attendent une certification par la Direction générale de l'armement.

C'est dans la nuit du dimanche au lundi 16 mars que les employés et le créateur de la marque de jeans nancéienne Dao Davy prennent la décision de se lancer dans la fabrication de masques de fortune. "On s'est dit qu'on ne pouvait pas continuer à faire des pantalons comme si de rien n'était, raconte le gérant Davy Dao. J'ai donc proposé à mon équipe de fabriquer des masques suite à l'appel de la secrétaire d'Etat au Ministre de l'Economie, Agnès Pannier-Runacher pour le personnel qui en a le plus besoin, notamment le corps médical."

Une centaine de masques distribués le premier jour

La proposition est lancée sur les réseaux sociaux, et le succès est quasi-immédiat. "En une heure et demi on avait fabriqué une quarantaine de masques, une centaine sur une journée, qu'on a donné tout de suite. Avec le bouche à oreille on avait entre quinze et trente appels par jour", poursuit Davy Dao. Des pharmaciens, infirmiers et médecins libéraux, des cliniques privées, des personnels d'EHPAD sollicitent alors le fabricant de jeans. Pour Davy Dao, c'est bien la preuve, s'il en fallait encore, d'un manque criant de matériel. "On se regardait, on se posait énormément de questions. Entre ce qu'on dit à la télé et ce qu'il se passe véritablement : c'est pire que prévu, sans vouloir alarmer qui que ce soit."

J'ai envie de vous dire que c'est mieux que rien.

Plusieurs prototypes sont réalisés. D'abord, les masques sont fabriqués uniquement à base de coton bio, puis les modèles sont de plus en plus élaborés. La dernière version en date est composée d'une première tranche de coton-polyester, puis d'une couche filtrante à base de molleton polyester, et enfin d'une dernière couche en coton-polyester. L'équipe de Davy Dao s'inspire de tutos mis en ligne par le CHU de Grenoble. "On a fait ça dans l'urgence. J'ai envie de vous dire que c'est mieux que rien".

Contactée, le service presse de l'ARS n'a pas donné suite à notre demande. La déléguée territoriale en Meurthe-et-Moselle Eliane Piquet est en attente d'une réponse de la part du siège sur les suites à donner à ces initiatives. Quant à la société Davy Dao, face à certains commentaires plus ou moins virulents sur les réseaux sociaux, elle arrête sa production de masques pour le moment. Des prototypes ont été envoyés à la Direction générale de l'armement ; les employés espèrent pouvoir les faire certifier.