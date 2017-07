Un fœtus "colmate" la rupture utérine de sa mère : un cas clinique exceptionnel observé au CHRU de Lille

Des médecins lillois relatent dans un article scientifique publié le 3 juin un cas rarissime observé aux urgences du CHRU. Une femme, victime d'une rupture utérine, a évité de graves conséquences grâce à la position prise par son fœtus.

"Une histoire incroyable de rupture utérine !", selon le titre de l'article publié le 3 juin dernier dans l’European Journal of Obstetrics, Gynecology, and Reproductive Biology, et décrypté ce mardi par Le Monde. Ce sont des médecins du CHRU de Lille qui racontent ce cas rarissime observé chez une patiente arrivée aux urgences pour des douleurs abdominales.

Le bébé "ventouse" a évité de graves conséquences

Ces douleurs résultaient d'une rupture utérine, une complication très grave avec un risque mortel pour la mère comme pour l'enfant. Lors de la césarienne pratiquée en urgence après le diagnostic, les médecins découvrent que le bébé, positionné en siège, a le dos plaqué contre le muscle utérin, sur la zone rompue.

Résultat : un effet de succion, qui amène le dos du fœtus à "colmater" la déchirure. Ce qui a permis d'éviter plusieurs conséquences à redouter dans ce genre de cas, notamment une hémorragie pour la mère et une compression du cordon ombilical qui peut avoir de lourdes conséquences sur le fœtus.

Un fœtus sauve sa mère en se sauvant lui-même. A lire sur 'Réalités Biomédicales' https://t.co/QkZzn0apBL pic.twitter.com/q2EH4WtRJB — Marc Gozlan (@MarcGozlan) July 4, 2017

"Se sauver en même temps qu'il peut sauver sa mère"

Le docteur Charles Garabedian du CHRU de Lille évoque un cas "extraordinaire". Le bébé est en pleine forme, avec pour seule trace de cette complication une boursouflure dans le dos qui est partie en quelques heures. Pour lui, "ce cas clinique montre qu’un fœtus est capable de se sauver en même temps qu’il peut sauver sa mère".