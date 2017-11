Un forum pour réduire les risques professionnels dans les EHPAD à Toulouse

Un forum sur la prévention des risques professionnels dans les EHPAD était organisé ce mercredi à Toulouse. En 2016, on a enregistré 1300 arrêts de travail dans les 400 établissement de Midi-Pyrénées, selon les chiffres de la CARSAT.

4 800 000 euros : c'est le coût des arrêts de travail dans les maisons de retraite de l'ex-région Midi-Pyrénées en 2016, selon les chiffres révélés de la CARSAT (la Caisse d'assurance retraite et de la santé au travail). Les EHPAD font partie des secteurs d'activité les plus sinistrés. On compte en moyenne 92 accidents du travail et maladies professionnelles pour 1000 salariés. A titre de comparaison, on en est à 64 pour 1000 salariés dans le BTP.

La CARSAT organisait mercredi 29 novembre, à Toulouse, un forum sur la prévention des risques professionnels dans les EHPAD. Des professionnels de santé de tout Midi-Pyrénées ont pu découvrir les derniers équipements sur le marché et se former à leur utilisation. Parmi eux, un portique motorisé servant au transfert des résidents. Ce sont des rails qui se fixent au plafond dans les chambres des patients. Grâce à un moteur et un système de harnais, le personnel peut soulever le résident sans faire d'effort.

Près de la moitié des EHPAD de Midi-Pyrénées sont dotés de portiques motorisés dans les chambres des résidents. © Radio France - Leïla Méchaouri

"Avant on levait les résidents à la main. J'avais mal au dos tous les soirs en rentrant chez moi", témoigne Nadège Feuillerat, aide-soignante dans un EHPAD en Ariège qui a travaillé pendant des années sous anti-douleurs. Un service sur deux de cet EHPAD ariégeois est entièrement équipé de portiques motorisés, celui des résidents les plus dépendants. Résultat, en un peu moins de deux ans, le nombres d'accidents du travail est passé de 15 à 2, se félicite Béatrice Fucho, l'infirmière en charge de la santé au travail dans cette maison de retraite. Un changement radical "au niveau du planning, du turn-over des salariés mais aussi de l'ambiance dans l'établissement", poursuit-elle.

900 000 euros investis dans la prévention des risques professionnels

Aujourd'hui, ce type de portiques motorisés devient la norme. Près de la moitié des EHPAD de Midi-Pyrénées en sont dotés. Les directions d'établissements sont motivées par la réduction des coûts humains, mais pas uniquement. "C'est la notion de bien traiter ses résidents, explique Guy Hourriez, ingénieur conseil au service de prévention des accidents du travail de la CARSAT Midi-Pyrénées. C'est aussi l'image de marque de la direction et de l'ensemble des équipes de soignants, et ce matériel permet d'atteindre cette bientraitance."

En 2016, la CARSAT Midi-Pyrénées a financé des plans de préventions des risques dans les EHPAD à hauteur de 900 000 euros.