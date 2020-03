Plusieurs cas de coronavirus dans l'Ehpad de Montbrison

C'est une nouvelle redoutée dans tous les Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de France, et elle semble toucher celui de Montbrison. Le député (et médecin) Julien Borowczyk, élu de la circonscription, considère désormais l'établissement comme un foyer de l'épidémie de coronavirus.

"Depuis environ quinze jours, explique le parlementaire, on a eu un cluster avec deux cas avérés à l'Ehpad de Montbrison et malheureusement, inéluctablement, ça s'est développé avec environ 25 cas et peut-être même plus actuellement".

Selon Julien Borowczyk, tous les malades connus sont des résidents. "Il y a quelques morts de plus" ces derniers temps au sein de l'établissement assure le député, sans pour autant donner de chiffre précis. Alors ces décès sont-ils dus au coronavirus ? "Certains étaient très suspects ou comptabilisés comme positifs au coronavirus. Sont-ils décédés du coronavirus ou de leur pathologie initiale ? Ca je ne pourrais pas vous le dire, mais il y a eu une augmentation de décès." Et de souligner à plusieurs reprises que les résidents sont des personnes âgées, poly-pathologiques et donc "plus fragiles."

Pas de "cluster" pour l'Agence Régionale de Santé

Le parlementaire ligérien assure que les mesures de sécurité ont été mises en place "très vite" avec "l'interdiction des visites" à une exception près pour "un cas très complexe où la personne a besoin de voir sa famille." Pour Julien Borowczyk" tout fonctionne" dans cet établissement, "avec un manque de matériel et, dit-il, je prends ma part de responsabilité là-dedans en tant que parlementaire mais voilà, aujourd'hui c'est un cluster non négligeable."

De son côté de l'Agence Régionale de Santé, réfute le terme de "cluster". Le directeur de l'établissement, interrogé par France Bleu, estime quant à lui que "25 [malades] est un nombre fantaisiste" mais ne souhaite pas s'exprimer davantage.

En octobre 2019, l'Ehpad de Montbrison comptait 209 lits.