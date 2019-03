Un Français sur 10 en souffre, et vous ?

Saint-Lô, France

Trois questions à...

Claire Letellier présidente de France Rein Manche, invitée de France Bleu Cotentin ce mardi 12 mars 2019

*Pourquoi se faire dépister...je n'ai aucun symptôme !

La maladie rénale est une maladie silencieuse et elle ne se manifeste par aucun symptôme perceptible : nous pouvons avoir une insuffisance rénale et ne pas du tout en souffrir. Moi je m'en suis rendue compte par une analyse de sang, j'étais fatiguée, ça n'allait plus très bien.

Quand je me suis aperçue que j'avais les reins malades ils étaient déjà sclérosés à 75% ! D'où l'intérêt d'un diagnostic précoce...on peut retarder la mise en dialyse, et la greffe.

*Le diagnostic c'est simple ?

C'est très simple ! Nous proposons un dépistage anonyme et gratuit. Il suffit d'une bandelette urinaire et d'une prise de tension. On a les résultats immédiatement et le patient peut aller consulter son médecin généraliste dans la foulée

*On est concerné quelques soit notre âge ?

On peut souffrir d'une maladie rénale dès la naissance. Et il y a des personnes plus à risque comme les personnes en surpoids, souffrant de diabète, ou d'hypertension.

En pratique

- dépistage gratuit mardi 12 mars de 9h30 à 17h30 à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô, jeudi 14 mars à Avranches et mardi 19 mars à Cherbourg