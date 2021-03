Un grand centre de vaccination installé début avril au Stade de France

Le Stade de France va retrouver du public ! Ce ne sera pas pour un match de football, mais le plus grand stade de l'hexagone devrait se transformer en centre géant de vaccination début avril, a-t-on appris ce vendredi 19 mars. Dans cette immense enceinte, des milliers de personnes pourront être vaccinées chaque jour. Une annonce qui intervient le même jour que la reprise de la vaccination avec AstraZeneca en France suite à son autorisation par l'Agence Européenne des Médicaments.

"Nous appelons désormais à ouvrir la vaccination à d'autres publics", écrivent Stéphane Troussel, président du département, et Matthieu Hanotin, maire de Saint-Denis, dans un communiqué conjoint. "D'abord pour baisser la pression sur le système hospitalier et réduire les formes graves, mais aussi pour casser les chaines de contamination dans la population active, particulièrement en première ligne en Seine-Saint-Denis."

Selon les données officielles, la Seine-Saint-Denis est le deuxième département le plus touché de France en terme de taux d'incidence derrière le Val d'Oise. Plus de 50% des plus de 75 ans sont vaccinés dans ce département. À Marseille, le Vélodrome était déjà devenu un vaccinodrome il y a quelques jours.