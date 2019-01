Un grenoblois lance sa propre marque d'infusions ayurvédiques, Atma

Domène, France

Apres avoir contribué à commercialiser en Europe le Yogi Tea, ce grenoblois de 59 ans a décidé de revenir aux sources dans son atelier de Domène.

Vous l'avez sûrement croisé à Grenoble ou dans les montagnes environnantes. Atma Singh, ex-skieur, membre de l'équipe de France de ski de fond et directeur financier, a changé de vie en 1993 quand il a découvert, grâce à son épouse, le Yoga et la spiritualité.

Skieur de randonnée, Yogi, Sikh et Business man, Atma Singh est tout cela !

Dans la foulée, il se convertit à la religion Sikh, et depuis 25 ans il ne s'est coupé ni la barbe, ni les cheveux, qu'il porte enroulés sous son éternel turban. Mais c'est aussi un chef d'entreprise avisé qui a su commercialiser avec succès le désormais célèbre Yogi Tea.

Pourtant, en 2017, il décide de lancer sa propre marque, Atma. " Aujourd'hui, on nous vend du rêve ! Des tisanes qui ont du goût dans un beau packaging qui nous fait voyage. " Lui, ne voulait pas perdre son âme et a voulu revenir aux fondamentaux de l'Ayurvéda, cette médecine qui soigne les Indiens depuis 5000 ans. Pour cela il a fait appel au seul médecin ayurvédique français, Lionel Poirot, là encore un grenoblois. "On n'est pas en concurrence avec les autres marques, on fait autre chose !" souligne le chef d'entreprise qui se donne 2 ans pour réussir.

Dans l'atelier de Domène, on respire l'Inde et ses odeurs ! © Radio France - Véronique Pueyo

Des tisanes ayurvédiques, faites avec des plantes minutieusement sélectionnées

Ensemble, il ont élaboré une gamme de plusieurs tisanes, pour la femme, le sport, le mental, la digestion, la vie de tous les jours. Quand on entre dans l'atelier de Domène, ça sent bon car y sont entreposées 68 plantes, toutes certifiées bio, dont la moitié viennent de l'Inde. " Çà, c'est de l'Ashwagandha, force du cheval, en Indien ! Là, on a du Shatavari et puis toutes les épices qu'on connait, comme la cannelle, la cardamome... On travaille aussi avec des plantes qu'on trouve chez nous, pissenlit, bardane..."

Et c'est efficace : "Nous avons de bons retours de nos clients qui sont satisfaits, les femmes, notamment, pour tout ce qui tourne autour des règles abondantes ou douloureuses, autour de la femme enceinte ou de la pré-ménopause."

Du yoga pour le personnel, avant le repas de midi

L'entreprise Atma emploie 8 personnes, et tous les midis, avec son personnel, le patron fait 20 minutes de yoga : "Ça fait du bien avant d'aller déjeuner. J'avais remarqué dans ma carrière professionnel combien, avec le stress, on peut "manger ses émotions. Le yoga, c'est comme un mur que l'on construit jour après jour, pierre après pierre. C'est une pratique à base de respiration et c'est bénéfique !"

Atma Singh, dans sa salle de production, qui doit rester à température constante © Radio France - Véronique Pueyo

Atma a mis un soin tout particulier dans la conception de l'emballage de ses tisanes, le plus écolo possible. Le sachet fraîcheur, qui ressemble a du plastique est fait avec du maïs et de la betterave et donc compostable, le sachet et la petite ficelle sont recyclables.

Dans l'atelier de production, à Domène, une machine met en sachet les préparations. : "On produit 20 000 infusettes par jour. la machine nous permet d'en mettre 20 par boite. On peut aussi acheter en vrac pour éviter les emballages !"

Atma commence a se faire connaitre. On peut trouver ses tisanes ayurvédiques dans les magasins bio ou sur internet. On peut acheter à l'unité ou par boite de 20 sachets. C'est 4, 4 euros la boite.