Un gros chantier démarre au CHU de Dijon, l'accès aux urgences modifié

Un chantier conséquent s'ouvre au CHU de Dijon, à la fin août 2021. 15 mois de travaux pour construire un nouveau bâtiment, le "Bocage Central Nord-Est (BCNE)". Derrière cet intitulé se cache un "nouveau centre dédié à l’accueil et la prise en charge des situations d’urgences. Un complexe architectural moderne sur 4 niveaux, spacieux et en parfaite harmonie avec les codes couleurs déjà utilisés sur la face nord de l’établissement", indique l'hôpital dans un communiqué.

Pourquoi un nouveau bâtiment ?

"Le service des Urgences accueille plus de 83.000 personnes par an" précise Patrice Mureau, le directeur des Services Techniques du CHU. "Sa fréquentation a augmenté de 20 à 30 % en l'espace de 10 ans. Il faut donc adapter les locaux. Le principe est de regrouper les urgences pédiatriques et de maternité avec les urgences classiques, cela va faciliter l'accueil et la prise en charge des patients. Plus d'un tiers d'entre eux viennent pour leurs enfants ou des problèmes de grossesse."

Par ailleurs, un nouveau service ouvre au rez-de-chaussée. 12 lits pour les personnes qui arrivent ici pour tentative de suicide. Au premier étage, il y aura 15 lits pour la prise en charge des AVC (contre 10 auparavant), et au 2° étage, un service en charge "des troubles cognitifs et pathologies du mouvement."

Le coût du projet s’élève à plus de 5 millions d’euros, dont 4,8 M€ sont financés par le Fonds européen de développement régional.

À quoi va-t-il ressembler ?

Le futur bâtiment au CHU de Dijon - CHU Dijon

Le calendrier des travaux

1ère phase : du 24 août 2021 à 8h au 27 août 2021

2ème phase : du 28 août 2021 au 1er octobre 2021

Les dates de la 3ème phase et la 4ème phase seront communiquées ultérieurement.

L'accès aux urgences modifié

Du 24 août 2021 à 8h au 27 août 2021

Pour les piétons et les véhicules pour le grand public :

Entrée : l’entrée aux urgences se situera dans le prolongement du bâtiment Courtois.

: l’entrée aux urgences se situera dans le prolongement du bâtiment Courtois. Accès : entrée de 6 heures à 21 heures par le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny (poste de vigie) et sortie par la cour d’honneur. De 21H à 6H : Entrée/Sortie par le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny (poste de vigie).

: entrée de 6 heures à 21 heures par le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny (poste de vigie) et sortie par la cour d’honneur. De 21H à 6H : Entrée/Sortie par le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny (poste de vigie). Parking : à l’intérieur du site, en face des urgences, entrée piétons.

Pour les professionnels :

Entrée : l’entrée des urgences se situera dans la première cour du SAMU (sortie VLI : véhicules légers d’intervention).

Accès : de 6H à 21H : Entrée par le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny (poste de vigie) et sortie par la cour d’honneur (sens unique)- de 21H à 6H : Entrée/Sortie par le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny (poste de vigie).

: de 6H à 21H : Entrée par le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny (poste de vigie) et sortie par la cour d’honneur (sens unique)- de 21H à 6H : Entrée/Sortie par le boulevard Maréchal de Lattre de Tassigny (poste de vigie). Parking : première cour du SAMU.

Du 28 août 2021 au 1er octobre 2021

Mêmes règles de circulation et d’accès qu’en phase 1, entre le 24/08 et le 27/08. Seule l’entrée des urgences piétons change et se situera face au bâtiment de l’hôpital d’enfants.