Béziers, France

Un habitant de Béziers porte plainte à son tour contre les laboratoires Merck dans le cadre de l'affaire du Lévothyrox. Cet homme de 52 ans souffre d’hypothyroïdie depuis 2006, il est donc traité sous Lévothyrox mais cet été au moment du changement d'excipient dans le médicament il a été pris de nausées, maux de ventre et de diarrhées aiguës.

Après de nombreux examens qui n'ont rien révélé, et en consultant les réseaux sociaux il a fini par comprendre que la nouvelle formule du Lévothyrox pouvait être à l'origine de ses maux. Il a réussi à se procurer l'ancienne formule en Suisse.

Depuis il va mieux, mais ce n'est pas encore ça. Franck Maucci est convaincu que la nouvelle formule a tout déréglé chez lui et a donc décidé de porter plainte contre le laboratoire Merck pour réclamer le retour de l'ancienne formule.

"J'ai passé l'été sur les toilettes"

"C'est vrai que ça va un peu mieux, mais je n'ai pas récupéré la santé que j'avais avant. Je reste à la maison, nausées, très très mal au ventre, j'ai passé l'été sur les toilettes et jusqu'à aujourd'hui où c'est toujours la même chose. Est ce que ça m'a complètement détraqué ? La seule chose dont je suis convaincu que le nouveau Lévothyrox a été l'élément déclencheur. Je ne suis pas médecin, et j'ai fait un tas d'analyses et j'ai vu un spécialiste, et on ne me trouve rien" explique Franck Maucci.

Franck Maucci : "Je suis encore malade aujourd'hui" Copier

"Nous ne sommes pas des rats de laboratoires"

"Ce qui m'a poussé à porter plainte, c'est le dialogue de sourd qu'on a avec la ministre de la santé qui nous dit au départ que c'est un effet nocebo. Puis elle dit qu'il y a un problème et qu'on va mettre un autre médicament sur le marché. Puis Merck remet l'ancienne formule sur le marché, puis nous dit que c'est dans la tête et Merck décide d'arrêter fin 2018. Donc nous, malades de la thyroïde on va devoir tester des nouvelles formules, mais on se demande si on est des rats de laboratoire ou des cobayes"

Franck Maucci : "Nous ne sommes pas des rats de laboratoire" Copier

"On a été réactifs pour l'affaire Lactalis, mais nous on attend"

"Moi je demande une expertise médicale qui va sans doute être acceptée mais surtout le retour l'ancienne formule, il y a une usine à Bourgoin Jailleux qui fabrique le médicament pour le marché italien, l'usine existe, il n'y a aucun investissement à faire. C'est juste une question politique. Dans l'affaire Lactalis, on a fermé une usine pour 45 bébés malades et c'est complètement normal, mais nous on attend"

Franck Maucci : "Je demande le retour de l'ancienne formule du Lévothyrox" Copier

L'audience devant le tribunal correctionnel de Béziers a eu lieu ce mardi, le jugement sera rendu mardi prochain, le 30 janvier.

En fin d'année, des malades de la thyroïde avait attaqué le laboratoire Merck à Toulouse pour demander le retour de l'ancienne formule, ils ont gagné en première instance mais perdu en appel.