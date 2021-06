Un habitant sur deux du Centre-Val de Loire a reçu sa première dose de vaccin contre le Covid-19

Ca y est : plus de 50% des habitants du Centre-Val de Loire ont reçu leur première injection de vaccin anti Covid-19, à ce jour. Soit 1 million 270 000 personnes. C'est plus que la moyenne nationale. Mais les autorités appellent à amplifier la campagne vaccinale.

En cinq mois de campagne vaccinale anti Covid-19, 50 % des habitants de la région Centre-Val de Loire ont été vaccinés avec une première dose et 25 % ont désormais un schéma vaccinal complet, indique l'agence régionale de santé ce mardi.

"Ce résultat est encourageant mais il faut encore amplifier la campagne vaccinale, notamment en direction des personnes les plus à risques", poursuit l'ARS. Avec ce chiffre, le Centre-Val de Loire est en avance sur le moyenne nationale, puisqu'en France, 48,4% de la population est vaccinée avec la première dose, à ce jour.

1 million 270.000 personnes vaccinées

Cela représente 1 million 270.221 personnes vaccinées avec une dose en Centre-Val de Loire et 698.445 avec deux doses. Logiquement, c'est le Loiret, département le plus peuplé de la région, qui compte le plus de personnes ayant reçu une première injection de vaccin : 313.225 au total. Ce qui veut dire qu'un quart des vaccinés du Centre-Val de Loire se situent dans le Loiret.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Mais il faut vacciner encore plus, indique l'ARS Centre-Val de Loire : "nous invitons également plus particulièrement les personnes de plus de 50 ans, ou qui souffrent d’une affection de longue durée, à prendre rapidement un rendez-vous afin de se faire vacciner. A ce jour, seuls un peu plus de 66 % des 50-59 ans et 75 % des 60-69 ans ont reçu une 1ère dose."

"À l’heure où le variant Delta, responsable du rebond épidémique au Royaume-Uni, commence à se diffuser sur le territoire national et frappe les personnes non vaccinées, il est nécessaire d’augmenter encore le taux de vaccination de ces personnes, qui sont parmi celles pouvant développer une forme grave de la maladie."