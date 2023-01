Un halo lunaire observé dans le ciel berrichon dans la nuit de lundi à mardi

C'est un drôle de phénomène météorologique qu'ont pu observer les Berrichons dans le ciel, durant la nuit du lundi 2 au mardi 3. La lune paraissait entourée d'un halo lumineux. C'est un phénomène qu'on appelle "Halo lunaire"

Une illusion d'optique

Selon Olivier Renard, le président de l'association météo centre, c'est dû à une illusion d'optique. " Le soleil émet des rayons ve**rs la Lune. La Lune va nous réfléchir ces rayons et dans certains cas, on va avoir des bancs de nuages, de nuages élevés qu'on appelle les cirrus. Et ces cirrus sont en fait composés principalement de cristaux de glace. Et ces cristaux de glace interceptent cette lumière et, par un jeu de réflexion et de réfraction, vont permettre en fait de créer cette forme de halo très joli à observer."

Photo du Halo lunaire, prise à Déols lundi soir. © Radio France - Carl Dechâtre

Mais, comme l'explique ce passionné, c'est assez courant. " Il suffit qu'on soit au bon moment, au bon endroit, qu'il y ait les bons nuages, et puis on va pouvoir les observer. Après, il faut un certain angle de vue pour pouvoir le voir, mais finalement, on peut l'observer à peu près partout."