Un hélicoptère du SAMU 49 flambant neuf pour une prise en charge optimale des patients mayennais notamment

Ce nouvel appareil ultra-moderne, basé au CHU d'Angers, permet de réduire les distances et les temps d’intervention sur trois départements des Pays de la Loire : Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne.

Le CHU d’Angers a réceptionné son nouvel HéliSmur : un hélicoptère de dernière génération, plus moderne et plus spacieux, financé par l’Agence Régionale de Santé. Et ça nous concerne ici en Mayenne car il arrive que des accidentés de la route notamment soient héliportés vers l'établissement angevin par les personnels du SAMU du Maine-et-Loire.

Ce nouvel HéliSmur permettra d’embarquer davantage de personnels soignants "pour une prise en charge toujours plus optimale des patients du Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne" précise le CHU d'Angers.