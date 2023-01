Un homme de 62 ans attend 19h sur un brancard à l'hôpital de Sète

Ce dimanche 01 janvier à 21h, André Pioche, retraité de 62 ans, arrive à l’hôpital de Sète pour insuffisance respiratoire à cause de la grippe. Pris en charge par les soignants, il patiente près de 19h sur un brancard sous oxygène. "Je suis dans un tout petit box, et je suis resté dans mon urine plus de deux heures ». Le retraité en colère en veut surtout au système de santé et au gouvernement qui supprime de plus en plus de lits. « C’est scandaleux de laisser des patients fragiles dans cette situation. On se sent impuissant ». Après une nuit et tout une partie de la journée de lundi sur son brancard, André Pioche a eu enfin une place dans un lit à l’écart.

ⓘ Publicité

Un manque de personnel durant les vacances

Pour Patrick Jean, secrétaire général Force ouvrière pour les hôpitaux du bassin de Thau, le cas d’André Pioche n’est pas isolé. Avec le manque de personnel durant les fêtes, les soignants ont du mal à gérer. « Du lundi 26 décembre jusqu’au mercredi 28, c’était très compliqué et certains patients ont passé jusqu’à 48h sur un brancard » explique t-il.

Une situation tendue qu’admet la direction de l’hôpital de Sète. Durant la dernière semaine de l’année, environs 110 patients franchissaient la porte des urgences chaque jour. En revanche, pour André Pioche, la directrice du centre hospitalier Claudie Greslon, avoue ne pas avoir été informée. « Ça mérite investigation, pourquoi ce monsieur s’il s’est manifesté, aucun soignant n’est venu prendre en charge son problème ? ». Si le retraité a finalement eu une place dans une chambre, il veut porter plainte à sa sortie.

loading