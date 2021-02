Un homme en arrêt cardiaque sauvé grâce à une application, près de Surgères

Près de Surgères, un homme d'une trentaine d'années doit la vie à une application... et surtout à un homme Sébastien, intervenu très rapidement pour lui prodiguer les gestes de premiers secours. En arrêt cardio-respiratoire le dimanche 3 janvier dernier en début d'après midi, ses proches ont appelé les pompiers. Le SDIS 17 a rapidement utilisé l'application "Permis de Sauver" pour localiser une personne à proximité de la victime, capable d'intervenir rapidement.

En prodiguant un massage cardiaque, Sébastien T a sauvé une vie

Sébastien s'était inscrit sur cette application, permettant aux secours, sur demande, de bénéficier de son aide en cas de besoin. En prodiguant un massage cardiaque, c'est sûr il a sauvé une vie. Pour le lieutenant Thibaud, adjoint au centre de traitement des appels des pompiers au Codis de Charente-Maritime, "ces quelques minutes gagnées avant l'intervention des pompiers, c'est ce qui a permis de sauver cet homme, c'est certain. Le massage cardiaque sur une personne qui est en arrêt cardio-respiratoire, cela doit intervenir le plus rapidement possible."

"J'ai pu débuter un massage cardiaque avant l'arrivée des pompiers" - Sébastien -

Pour Sébastien, cela est allé très vite. "J'ai reçu un appel avec une sonnerie spéciale, celle de l'application "Permis de Sauver". J'ai juste validé rapidement l'intervention à proximité de chez moi. C'était à environ trois kilomètres. En entrant, j'ai pu débuter un massage cardiaque avant l'arrivée des pompiers. Ils sont arrivés très vite derrière, avec le matériel nécessaire."