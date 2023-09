Un hôpital de jour de pédopsychiatrie ouvre ses portes à Beausoleil

35 places ! Ce n'est pas rien quand on sait que le département des Alpes-Maritimes manque de places en pédopsychiatrie. Alors quand la principauté de Monaco, en coopération avec la France et la Fondation Lenval, ouvre un hôpital sur la commune de Beausoleil, les spécialistes et les parents d'enfants ou d'adolescents atteints de pathologies complexes applaudissent des deux mains. Désormais, le secteur mentonnais et la Principauté bénéficie d'une structure adéquat, adaptée et surtout multidisciplinaire. Les soins viennent directement auprès des malades sous forme de réponse de proximité assurée par la Fondation Lenval.

ⓘ Publicité