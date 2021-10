"Un hôpital sous perfusion" : à Pithiviers, le rapport financier alarmant de la chambre régionale des compte

La Chambre régionale des comptes de Centre Val de Loire, qui contrôle la gestion des collectivités locales et des établissements publics, publie un rapport alarmant sur la situation financière du centre hospitalier de Pithiviers et recommande une fusion avec l'hôpital d'Orléans pour survivre.

De l'hôpital de Pithiviers, on connaît les déboires en matière d'offre de soins, toujours plus réduite depuis la fermeture de la maternité en 2016. On connaît la fragilité du service des urgences et du SMUR, le service mobile d'urgence, régulièrement fermé parce que les médecins manquent pour le faire tourner. On découvre avec le rapport de la chambre régionale des comptes, l'ampleur des difficultés financières que connaît l'établissement.

Ce rapport, rendu public en octobre 2021, dresse le bilan de la situation financière, et de sa gestion, entre 2014 et 2019. Depuis, la gouvernance a changé. Après de nombreux changements de statuts, la direction opérationnelle de l'établissement est entre les mains du Centre Hospitalier Régional d'Orléans, dans le cadre d'un Groupement Hospitalier de Territoire. Et des consultations, des mutualisations, ont permis de corriger des problèmes liés à l'organisation des urgences, ou du centre périnatal de proximité, qui a remplacé la maternité.

Un déficit de 4,2 millions d'euros en 2019

Mais concernant la santé financière de l'hôpital de Pithiviers, on constate qu'elle est toujours "préoccupante", dit le rapport de la chambre régionale des comptes. Il évoque un établissement "sous perfusion de l'Agence Régionale de Santé", qui lui verse des aides chaque année plus élevées pour contenir le déficit : 750 000 euros en 2015, 1,1 millions d'euros en 2017, et jusqu'à 2,3 millions en 2018. Qui n'empêche pas un déficit certes en recul, mais encore élevé : 2,7 millions d'euros en 2020, contre 4,2 millions en 2019.

"C'est la première fois qu'on connaît vraiment la santé financière de l'hôpital de Pithiviers" se félicite Sylvie Berthuit, de la CGT Santé Loiret. "Jusque-là, malgré la loi, aucun document comptable ne nous était jamais communiqué. On donnait juste une feuille aux représentants du personnel, qui ne reflétait pas la réalité". Mais le constat, à la lecture du rapport, est sans appel : "c'est un hôpital au bord de la faillite, il faut le dire clairement".

Facturation douteuse et plan de retour à l'équilibre irréaliste

Ce que relèvent les magistrats de la chambre régionale des comptes, c'est une facturation douteuse, "des pratiques qui altèrent la sincérité des comptes", des calculs de provision (ce qu'un établissement doit mettre de côté pour faire face aux aléas), trop faibles notamment. "Cela fait des années qu'on dit qu'il y a une gestion opaque, et pour nous la reprise en main par l'hôpital d'Orléans n'y change rien" assure Sylvie Berthuit. Le rapport, en tout cas, s'arrête à 2018 en ce qui concerne la comptabilité.

Pourtant, un plan de retour à l'équilibre a été mis en place en 2018. Mais il s'est basé sur une simple feuille de route établie par un cabinet indépendant. Qui tablait largement sur une hausse de l'activité médicale, pour compenser les pertes. Sauf que c'est l'inverse qui s'est passé. Le service de médecine a perdu 10 lits sur 30 en 2019. Les urgences voient leur activité baisser depuis 2015, le bloc opératoire ne fait plus qu'une opération : l'endoscopie. Des prévisions de croissance démenties par les faits, et que la chambre régionale des comptes qualifie "d'irréalistes".

Une seule solution : la fusion avec l'hôpital d'Orléans

A cela s'ajoutent des dépenses de plus en plus élevées pour l'entretien des bâtiments, car l'hôpital de Pithiviers, construit en 1968, est totalement vétuste. Et un recours massif à l'intérim, aux urgences, qui a durablement plombé les comptes de l'établissement. Depuis quelques années ces pratiques sont révolues, des médecins de l'hôpital d'Orléans viennent assurer les urgences à temps partiel, mais avec des effectifs insuffisants, selon la CGT.

Face à cette situation, la chambre régionale des comptes estime que l'hôpital de Pithiviers ne pourra pas, seul, redresser la situation. Et elle préconise une solution radicale : la fusion avec le Centre Hospitalier Régional d'Orléans, seul moyen d'assurer la pérennité de l'établissement. Une option qui inquiète la direction du CHR d'Orléans, qui préfère malgré tout rester discrète sur ce thème : "il faudra au préalable remettre les choses en ordre à Pithiviers, tant sur le plan médical que financier" prévient le directeur de l'hôpital d'Orléans, Olivier Boyer.

En fait, l'hôpital d'Orléans craint que cette fusion, à laquelle l'Agence Régionale de Santé est semble-t-il favorable, ne revienne à greffer un organe malade sur un patient pas forcément très vaillant financièrement (le CHRO est lui aussi passé par un plan de retour à l'équilibre). Quant à la CGT, elle aussi s'inquiète des conséquences d'une fusion : "Pithiviers finira par n'être plus qu'un hôpital gériatrique" prédit Sylvie Berthuit.

Le rapport complet de la cour des comptes est à retrouver ici