Un immense centre de santé ouvrira fin 2024 à Romans-sur-Isère

Les responsables de la mutuelle Oxance, la maire de Romans, les architectes et chargés de projet du centre de santé

La ville de Romans-sur-Isère prend le taureau des déserts médicaux par les cornes. Le CCAS (organisme géré par la mairie) investit près de 3 millions d'euros pour racheter les anciens locaux de la CPAM (Caisse primaire d'assurance maladie) et les transformer en un centre de santé de plus de 900 mètres carrés, rue Bozambo. Fin 2024, une vingtaine de cabinets dont au moins quatre de médecins généralistes seront en service. C'est à la mutuelle Oxance que sera loué le centre flambant neuf, l'organisme est en charge d'attirer des nouveaux praticiens dans la ville. L'architecte du projet, Jérôme Morin, insiste sur l'importance de la luminosité des lieux de santé. La maîtrise d'ouvrage est confiée à Drôme Aménagement Habitat.

ⓘ Publicité

Ce qu'il y aura dans le centre de santé

un pôle de médecine générale (médecins traitants, assistants médicaux, coordination parcours de soin avec espace santé pluridisciplinaire) : au moins quatre généraliste

un pôle mère-enfant

un pôle ophtamologie

un pôle ORL, avec plateau technique dédié

un pôle cardiologie, avec plateau technique dédié

un pôle pneumologie, avec plateau technique dédié

un pôle dentaire

un pôle kiné

un pôle infirmier (service de soins à domicile)

Pour convaincre des médecins de venir s'installer dans la Drôme, le président de la mutuelle, Nicolas Souveton, compte sur l'attractivité du salariat. "Les médecins qui viendront ici seront salariés. Ça signifie qu'ils travaillent en équipe, mais surtout qu'ils sont déchargés de toute tâche, ils ne font pas de paperasse, ne répondent pas au téléphone, ils ne font que ce pour quoi ils ont été formés : soigner des gens."

Valérie Kirion la directrice générale d'Oxance, avance elle l'attractivité du cadre de travail : en plein centre ville, avec vue sur le Vercors, surtout dans des locaux flambants neufs. "Tous les médecins, même les spécialistes, ne peuvent pas se permettre de travailler avec le type de matériel qu'il y aura ici, avec un tel plateau technique."

C'est la première fois qu'Oxance installe un centre de cette taille dans une ville aussi petite que Romans-sur-Isère. La mutuelle gère des centres de santé à Marseille, à Nice. Elle emploie déjà des praticiens à Romans (un généraliste, un dentiste, un orthodontiste, une équipe d'infirmières) qui intègreront le centre de santé. Le centre répondra à une offre de soins pour 15.000 patients et 100.000 actes par an. Important quand on sait que la ville est la porte du Vercors, un des déserts médicaux de la Drôme.