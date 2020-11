Important foyer Covid à l'Ehpad Maison Joly à Montbéliard, mais aucun cas sévère

C'est l'effet galopant de cette propagation qui interroge dans cet Ehpad, géré par l'hôpital Nord-Franche-Comté : la Maison Joly. 52 cas sur 80 résidents. Le premier malade a été détecté le 6 novembre. Il a été aussitôt extrait de l'établissement, mais ça n'a pas suffit. La contagion s'est propagée à vitesse grand V. Jusqu'à 10 cas par jour. Pour culminer à ce chiffre de 52 résidents, diagnostiqués positifs. Et 11 personnels sur 63 salariés. Et ce mardi, pour la première fois depuis le 6 novembre, aucun nouveau cas.

"Statistiquement, une telle proportion de cas positifs est rare dans un établissement de santé. Mais il faut se méfier des statistiques", explique le docteur Arnaud Lamboeuf, chef du pole de gériatrie à l’Hôpital Nord Franche Comté.

Par où est entré le virus ? "Un virus peut venir de nulle et de partout", ajoute le docteur Lamboeuf. La Maison Joly est un vieil établissement, avec peu de chambres seules et des pièces exigus.

"On n'a pas d'idée précise sur l'arrivée du virus dans l'établissement" explique le docteur Arnaud Lamboeuf, chef du pôle gériatrie à l'HFNC © Radio France - Christophe Beck

Une note rassurante toutefois : aucun cas sévère n'est à déplorer parmi ces 52 résidents testés positifs, alors qu'il s'agit de personnes âgées et polypathologiques. "On n'explique pas forcément cette absence de cas sévères qu'on avait déjà observé, lors de la première vague. Mais il est encore un peu tôt pour se prononcer, car on a des cas relativement récents", ajoute le docteur Lamboeuf. "Mais ça démontre une nouvelle fois que la maladie peut évoluer favorablement même au sein d'une population âgée et fragile".

Pour leur épargner un transfert parfois traumatisant, les patients son soignées sur site au Mittan. Ils disposent de toutes les ressources et traitements de l'hôpital : médecins spécialistes, hygiénistes, corticothérapie et placement sous oxygène, quand c'est nécessaire. "Avec le renfort précieux des élèves infirmiers", ajoute le directeur général de l'hôpital Nord-Franche-Comté, Pascal Mathis.

Visites suspendues jusqu'à nouvel ordre © Radio France - Christophe Beck

Pour enrayer cette épidémie, les résidents ont été isolés et toutes les visites suspendues. Le rez-de-chaussée de l'Ehpad, habituellement très fréquenté, est désespérément désert. "Pour les familles, ce foyer Covid est source d'anxiété", explique Agnès Galmiche, la responsable de cet Ehpad. "Nous les informons quotidiennement et organisons des conversations skype avec leur proche résident".

Dès que la stabilisation de l'épidémie sera confirmée, l'hôpital va programmer dans les 7 jours un nouveau dépistage de l'ensemble des résidents et personnels avec un test antigénique, plus rapide dans son diagnostic.

L'Ehpad Maison Joly sur le site du Mittan à Montbéliard © Radio France - Christophe Beck