Un incubateur pour médecins généralistes au sein de l'hôpital : un concept unique en France

Saint-Amand-les-Eaux, France

Le partenariat entre le SPEMED, l'association de formation des généralistes et spécialistes de l'Amandinois, la ville de Saint-Amand et l'hôpital a été lancé il y a un an après avoir fait un triple constat : la moitié des généralistes vont partir à la retraite dans les 5 ans, le maire Alain Bocquet recevait régulièrement des courriers de nouveaux habitants qui n'arrivaient pas à trouver un médecin, et l'hôpital qui du coup devenait un lieu pour des patients qui se retrouvent le bec dans l'eau.

L'hôpital a donc réaménagé une ancienne salle de réunion en 3 cabinets loués à un loyer très modéré à 3 jeunes diplômés qui peuvent y rester 3 ans pour faire "leurs armes" . La ville leur accorde 27 000 euros chacun sur ces 3 ans .

Et comme il y a très peu de formation pratique sur l'installation à la Fac, le SPEMED leur assure un soutien administratif; secrétaire, comptable; logistique choix du logiciel, du lecteur de carte vitale, etc...et médical, avis de confrères plus expérimentés, etc...De quoi commencer sereinement leur activité, en se concentrant uniquement sur le médical explique le président du SPEMED Anthony Haro, médecin à Rumegies.

87 000 euros économisés sur l'installation en cabinet

Sur 3 ans, les médecins économisent 87 000 euros sur leur installation. Un tremplin très intéressant pour Charlotte Poline. 1 mois après avoir obtenu sa thèse à la faculté de Lille, elle s'est installée dans un des 3 cabinets du dispositif, dans une ancienne salle de réunion de l'hôpital, une chance énorme pour la jeune femme car en moyenne le temps d'installation d'un diplômé est de 7 ans. Et la jeune femme ne regrette pas du tout son choix, en 1 an , elle a déjà une bonne patientèle, 25 à 30 patients par jour, elle ne pense qu'à ses malades et pas aux contraintes administratives, et elle peut compter aussi sur le réseau de l'hôpital

J'ai les lignes directes des médecins, si j'ai besoin d'avis, d'hospitalisation, ça me permet des les appeler directement, et le patient sans passer par les urgences est attendu dans le service en question ça apporte un vrai confort

La jeune généraliste qui avait aussi peur de l'isolement attend maintenant que les 2 autres médecins arrivent pour partager et confronter ses savoirs et aussi assurer une permanence optimale des soins pour ses patients.

Le partenariat tripartite prévoit aussi d'accompagner les médecins qui partent à la retraite, mais également les lycéens du secteur qui voudraient suivre des études de médecine à Lille, l'idée sera de leur proposer prochainement une aide méthodologique pour accéder à la première année de médecine sans avoir à payer des cours privés, en passant pourquoi pas par un campus santé virtuel.