Un ingénieur du nord Franche-Comté présente son "gestionnaire de douche" au concours Lépine

Un ingénieur originaire de Frahier-Chatebier en Haute-Saône a présenté l'une de ses inventions lors du concours Lépine qui se tient en ce moment à Paris, porte de Versailles. Le concours, qui existe depuis 120 ans, permet aux "inventeurs, aux créateurs, aux trouveurs et aux innovateurs" d'exposer leurs œuvres. C'est ce que fait donc Habib Henni, ancien étudiant de l'UTBM et travaillant actuellement comme ingénieur près de Bâle en Suisse, avec son "gestionnaire de douche", une innovation capable "d'encadrer la consommation d'eau des ménages et plus largement des établissements publics et privés".

Il trouve l'inspiration après une énième dispute entre ses enfants

Son idée, Habib Henni l'a eue pendant le confinement. Le père de famille est alors exaspéré de voir les disputes entre ses enfants au sujet ... des douches : "le petit dernier avait le droit malheureusement à la douche froide. On s'est dit qu'il allait falloir trouver une solution pour gérer de manière équitable le volume d'eau." confie avec humour l'ingénieur spécialisé dans l'industrie automatisée. Le quadragénaire décide alors d'acheter les composants dans des commerces spécialisés pour créer un gestionnaire de douche.

Un bracelet pour contrôler le volume d'eau de la douche

Au moment d'entrer dans la douche, il suffit de s'équiper d'un bracelet, un peu comme celui qu'on trouve dans les piscines pour ouvrir les vestiaires. Ce bracelet est personnel, et connecté : il permet de s'identifier en le passant devant un boitier placé ou intégré au niveau de la colonne de douche. Il va surtout transmettre des informations précieuses : le nombre de litres d'eau qui a été attribué par le gestionnaire en amont.

Une économie de près de 30% sur la facture et pour le climat

L'idée est donc d'économiser la consommation d'eau, d'en moyenne 30% explique l'ingénieur : "J'ai un enfant qui consommait au delà des 100 litres, et là on a jugé que 60 litres c'était largement suffisant. En moyenne en France, on consomme 80 litres par douche, mais 60 c'est largement suffisant. Surtout quand on voit qu'il y a des restrictions d'eau à cause des épisodes de sècheresse".

Le gestionnaire permet aussi de savoir combien de litres il reste à consommer pendant toute la durée de la douche, et permet d'éviter les accidents de savon pas assez vite rincé : "Je vous rassure, il n'y a jamais eu d'incidents chez moi. Il y a un système qui permet d'alerter de manière sonore et visuelle, avec une jauge".

Pour le grand public, mais aussi pour les piscines ou les campings

Ce dimanche, son invention qui est au stade du prototype, sera présenté au jury du concours Lépine. Habib Henni espère ainsi un titre, mais surtout rencontrer des partenaires industriels pour le commercialiser auprès du grand public. "L'idée serait de le vendre autour de 200, 250 euros". Le gestionnaire de douche pourrait également potentiellement intéresser des établissements publics et privés comme les campings, les hôtels, les piscines ou les salles de sport :"On peut même imaginer un forfait de base et facturer le hors forfait. Cela permettrait de limiter de mieux maîtriser les consommations d'eau et leur coût".