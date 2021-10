Un institut de simulation virtuelle à Limoges pour aider les étudiants en médecine

Le CHU et l'Université de Limoges unissent leur forces pour donner naissance à l'Institut de simulation pour l'étude, l'application et la recherche en santé. Le but est de développer les cours de médecine avec des simulateurs, véritables supports pédagogiques pour les étudiants.

Au septième étage du CHU de Limoges, se trouve ce jour là un mannequin taille humaine sur un brancard. Le cardio-fréquence mètre est branché et l'écran de contrôle du rythme cardiaque est allumé. "On attend d'avoir des bonnes réserves d'oxygène et je vous endors".

Une interne en anesthésie s'exerce dans les conditions réelles : "Nous venons faire des journées de simulation deux à trois journées par semestre. Nous venons et nous faisons plusieurs cas, on se met en situation. Ça nous met face à des situations auxquelles nous ne sommes pas forcément confrontés, parce qu'elles sont rares. Mais, on doit savoir les prendre en charge. Donc ça nous permet de nous entraîner et le jour où on la rencontre dans la vraie vie, on l'aura déjà vu une fois en simulation."

Le premier un arrêt cardiaque que j'ai eu c'était en simulation

Ce simulateur permet également de s'entraîner aux gestes techniques, peu pratiqués mais qui doivent être maîtrisés en cas de besoin. "Par exemple, le premier un arrêt cardiaque que j'ai eu c'était en simulation et après j'en ai eu en vrai."

Juste à côté, au rez-de-chaussée de la fac de médecine Fabien Redon, l'un des professeurs, détaille d'autres fonctionnalités de ce simulateur : "Ça correspond à une tablette géante, un écran tactile géant qui représente l'image d'un corps, qui après décès a été entièrement numérisé. C'est ce qui est intéressant, faire de la dissection, séparer les éléments. L'énorme avantage par rapport à la dissection classique c'est qu'on a toujours _la possibilité de revenir en arrière._"

Jamais la première fois sur un patient

C'est d'ailleurs là tout l'objectif de ces simulations : "Jamais la première fois sur un patient". Ce principe fondamental est posé par la Haute autorité de la santé.

La simulation au CHU de limoges c'est aussi la réalité virtuelle rajoute Anaick Perrochon à l'origine de centre de simulation : "On a développé dernièrement l'insuffisance respiratoire. On est derrière un bureau, on met le casque. C'est _comme si on avait le patient face à nous_. Nous pouvons consulter son dossier médical sur l'ordinateur, on peut le faire parler, consulter son examen clinique. Le but à la fin est de résoudre le cas et de deviner que c'était bien une insuffisance respiratoire. Pour l'étudiant ce qui est intéressant c'est de visualiser. Il a les mots clés sur le papier, mais il a du mal à se rendre compte de ce que ça entraîne comme dysfonctionnement. Là, ça leur permet de le voir."

Avec ces installations à la pointe de la technologie, le centre de simulation virtuelle en Santé de Limoges est placé dans le top 5 des meilleurs de France.