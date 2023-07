Un instrument conçu à Toulouse part bientôt sur la Lune, embarqué par une mission chinoise

Le projet a débuté à l'automne 2019 et les tests sur l'instrument viennent de se terminer il y a quelques jours à Toulouse. L'instrument baptisé Dorn, développé et construit à l'IRAP (l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie) partira prochainement sur la Lune, intégré sur l'atterrisseur de la mission lunaire chinoise Chang’e 6. Cette semaine il part en Chine afin d'être intégré sur l'atterrisseur, puis mis sur le lanceur, il y aura ensuite plusieurs tests avant le départ de la mission, certainement en mai 2024.

Un instrument de mesure de gaz radioactifs

Cet instrument de 4,5 kilogrammes et 42 cm, une taille moyenne pour aller sur la Lune, comporte des détecteurs de gaz. Il a été conçu par Pierre-Yves Meslin, enseignant-chercheur à l’université Toulouse III – Paul Sabatier, planétologue à l'IRAP et responsable scientifique du projet Dorn. Il explique que cet instrument "va avoir pour objectif de mesurer pour la première fois à la surface de la lune, la radioactivité naturelle qu'on retrouve dans l'environnement lunaire et plus spécifiquement, deux éléments chimiques, le radon et le polonium, qui vont permettre de mieux comprendre la teneur de l'atmosphère très ténue qui entoure notre satellite."

L'instrument aura nécessité trois ans et demi de développement, de fabrication, "c'est un temps très court pour ce type de mission" précise Aurélie Moussi, chef du projet Dorn au CNES (centre national d'études spatiales à Toulouse)n, "habituellement quand on travaille avec l'agence spatiale européenne ou américaine, les projets mettent cinq à dix ans pour aboutir".

Des éléments chimiques radioactifs de la Lune ont déjà été mesurés, de l'orbite de la Lune, par les missions américaines Apollo 15 et 16 (1971-1972), Lunar Prospector (1998-1999) et la sonde japonaise Kaguya (2007-2009). "Ces mesures ont révélé d’énigmatiques variations dans le temps et dans l'espace des éléments chimiques, dont l’origine est encore inconnue et qui pourraient être liées à l’activité sismique de la Lune. Aucune mesure précise n’a encore été réalisée à la surface et sur la face cachée" explique Pierre-Yves Meslin.

La mission chinoise sera très courte, l'instrument français restera sur le sol lunaire seulement 48 heures.

"L'intérêt de la mission est aussi d'améliorer les mesures d'uranium", ajoute Pierre-Yves Meslin. L'uranium qui se trouve dans la croute lunaire est un élément qui par sa radioactivité chauffe la planète. "Toute l'histoire thermique des planètes dépend de la teneur en éléments radioactifs. Améliorer la mesure de ces éléments radioactifs, comme l'uranium, c'est important. On en saura plus aussi sur comment les gaz migrent dans l'environnement lunaire. On mesurera la migration du radon des régions équatoriales vers les régions froides, polaires de la Lune.

Première coopération avec la Chine pour l'exploration spatiale

Il s'agit pour la France de la première collaboration avec la Chine dans le domaine de l'exploration planétaire. Le projet DORN a été sélectionné par le CNES à l'automne 2019 et officialisée le 6 novembre 2019 lors de la visite d’Etat du Président Emmanuel Macron en Chine. Aurélie Moussi explique comment cela s'est passé : "Une nation qui dispose de l'atterrisseur, de la sonde et de la place pour embarquer des partenaires propose cette place aux scientifiques. L'équipe de l'IRAP a proposé l'instrument Dorn et elle a été retenue, car c'était un projet innovant."

La mission Chang’e 6 est la seconde mission chinoise de retour d’échantillons lunaires. La mission devrait être suivie depuis la Chine en temps réel par une équipe de l'IRAP de Toulouse. "On souhaite suivre les résultats depuis Pékin pendant la mission. Environ 2 kilogrammes d'échantillons seront collectés. On espère ensuite, à terme, que la France en récupère une petite partie pour analyse dans nos laboratoires." Quant à l'instrument Dorn, il ne reviendra pas sur Terre, il restera sur la surface de la Lune.