Un "IRM en jeu" pour familiariser les enfants à cet examen à l'Hôpital Couple Enfant de Grenoble

Pas si facile pour un enfant de 3 à 6 ans de rester immobile une vingtaine de minute lors du IRM à l'hôpital. Pour éviter d'avoir recours à l'anesthésie, le pole couple enfant du CHU de Grenoble sera équipé au débuit de l'année 2018 d'un "IRM en jeu", géré par l'association des Blouses Roses.

L'IRM en jeu consiste en un faux IRM décoré tel une petite fusée et dans laquelle les bénévoles de l'association des Blouses Roses pourront simuler avec l'enfant le véritable examen. "C'est une machine qui doit rassurer l'enfant, explique Hervé Gignon, le président de l'association à Grenoble. Le but est de diminuer le stress tant pour les parents que pour les enfants. En les habituant par le jeu à un examen indolore on devrait permettre aux soignants d'avoir une meilleur qualité d'image et un gain de temps dans l'examen."

L'IRM en jeu

"Pourquoi a-t-on besoin de sédation et d'anesthésie générale pour un examen indolore ?" - Hervé Gignon, président des Blouses Roses à Grenoble

Examen indolore, passer un IRM n'est pourtant pas simple pour tous, encore moins pour les tous jeunes enfants. "On doit répondre à une contrainte d'immobilité pendant 20 à 30 minutes, décrit Hervé Gignon. Et en dépit de casque et de protections être soumis à des bruits tels ceux d'un marteau-piqueur." Un faux-examen grandeur nature, accompagné des parents, des bénévoles des Blouses Blanches - et du doudou s'il le faut - qui permet d'obtenir une meilleure collaboration de l'enfant.

Le 13ème hôpital en France équipé de ce dispositif

L'IRM en jeu © Radio France

En France, 12 hôpitaux sont déjà équipée de cette petite machine conçue à Lyon et mise pour la première fois en place au début des années 2010. Coût total de l'équipement : 25.000€ financés par l'association des Blouses Blanches avec l'aide des clubs Rotary de Grenoble Sud, Belledonne et Ouest, et de la chorale Mélusine. À l'heure actuelle, "90% des fonds sont déjà trouvés" selon Hervé Gignon. Si vous souhaitez contribuer : rendez-vous dimanche