"Un jeton contre le cancer" : l'opération du Rotary au Super U de Valdoie

Le Rotary mise un jeton contre le cancer. L'antenne de l'association dans l'aire urbaine menait ce samedi une opération au Super U de Valdoie (Territoire de Belfort). Proposer aux passants de faire 1€ de don, contre lequel il reçoivent un jeton de caddie. "Quand on propose un euro contre un jeton, on est un peu plus écouté", constate Martine Laplace, présidente du club Inner Wheel, membre du Rotary.

ⓘ Publicité

loading

Le but : récolter des fonds afin d'acheter du matériel pour lutter contre cette maladie qui touchait 382 000 Français en 2018, pour 157 000 décès ( Santé Publique France ). Selon Martine Laplace, "la majorité [des donateurs] donne un euro ou deux, mais c'est vrai qu'on a eu deux personnes qui ont donné chacune un billet de 50 euros", souligne-t-elle.