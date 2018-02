Sauriez-vous reconnaître les signes d'une femme alcoolique en rentrant dans son appartement? Un jeu pédagogique a été mis en ligne sur internet par la fondation Actions Addictions: le secret de Laurence. Vous visitez de manière virtuelle l'ancien appartement de Laurence Cottet, une drômoise, ancienne cadre dans un grand groupe de BTP, qui a réussi à sortir de l'alcoolisme.

Sont disséminés un peu partout des indices de sa maladie: signes de laisser aller, multiplication de bouteilles de parfum pour dissimuler l'odeur d'alcool, de fonds de teint pour masquer les traces sur le visage, argent liquide en quantité pour ne pas être coincée quand elle oublie son code de carte bleue, etc...

Et pourtant, il est facile de passer à côté de ces indices. Sur les 7000 premières personnes qui ont fait le jeu, seules 3 ont résolu l'énigme.

Avec ce jeu, Laurence Cottet espère une prise de conscience, de la part des malades ou de leurs proches:

Si des personnes se retrouvent dans ce jeu, dans ces indices, dans ces propos, dans mes paroles, qu'elles aillent se faire soigner. Ne restez pas seule avec votre détresse et votre bouteille d'alcool. Et puis l'entourage: aujourd'hui 1 personne sur 5 connaît quelqu'un qui a un problème avec l'alcool. Le problème, c'est qu'elles doutent, elles ne connaissent pas assez la maladie, ses signes. Là, on leur donne un moyen de découvrir les signes. Laurence Cottet