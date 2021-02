Un jeu de cartes inventé dans la Manche pour aider les adultes trisomiques à exprimer leurs émotions

"Saismo 21" est une association Saint-Loise qui a inventé un jeu pour aider les jeunes adultes trisomiques à exprimer leurs émotions. L'association est aujourd'hui poussée par les retours très positifs ces dernières semaines des services hospitaliers et des associations qui l'ont expérimenté dans toute la France. Ce jeu de 50 cartes aident donc les jeunes adultes trisomiques entre 16 et 26 ans à dire ce qu'ils ressentent à travers des images. Ils désignent du doigt des personnages sur les cartes dans des situations auxquelles ils sont parfois confrontées puis ils donnent une échelle de leurs difficultés et essayent de trouver des solutions. Marie Blanchemain-Lallier est psychologue à l'association SAISMO 21 : "On choisit une situation qui fait partie de la vie du jeune, on regarde ce que ça génère comme émotion. Il manquait des outils comme celui là pour les adultes. On a eu l'idée de ce jeu avec tous les jeunes du service pour travailler les émotions. Ils ont participé à son élaboration."

Le jeu va être édité au printemps prochain et sera distribué dans toute la France aux associations et services qui en ont besoin. Il pourra aussi être destiné aux personnes atteintes de troubles autistiques, de troubles des apprentissages... C'est financé par la CPAM.