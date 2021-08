Un job-dating à la clinique de l'Archette à Olivet, pour recruter des infirmières

Dans un contexte de pénurie de soignants, et particulièrement d'infirmiers et d'infirmières, la clinique de l'Archette à Olivet organisait un job-dating pour rencontrer des candidats et leur présenter l'établissement. Une première, pour tenter de pourvoir une dizaine de postes, au moins.

C'est un phénomène qui n'épargne pas les cliniques privées, pourtant censées offrir de meilleurs salaires et de meilleures conditions de travail : les infirmiers et infirmières manquent cruellement, dans les établissements de santé, et depuis la crise du Covid, la crise devient particulièrement préoccupante.

A la clinique de l'Archette à Olivet, il faut pourvoir au moins une dizaine de postes, "mais nous recrutons en permanence" dit Sandrine Gauthier-Gilbert, la responsable des ressources humaines. Il y a des besoins d'infirmières au bloc opératoire, au centre d'hémodialyse, sur des postes de nuit principalement, mais aussi quelques uns en journée. "Le Covid a accéléré une crise de vocations qui existait déjà, certains sont partis plus vite, ont eu peur" reconnaît la jeune femme.

Des primes d'installation aux nouveaux recrutés

Face à cela il faut faire preuve d'imagination. D'où ce job dating organisé ce jeudi 26 août. Avec pour ambition de faire découvrir le métier à ceux qui envisagent une reconversion professionnelle, de présenter l'établissement, à ceux qui ont déjà franchi le pas. La clinique proposait par exemple une visite du bloc opératoire, un geste assez rare.

"Nous restons ouverts à tous les profils, nous pouvons même envisager d'accompagner des candidats qui ne sont pas du tout du métier, à travers des bourses d'étude, par exemple" dit Sandrine Gauthier-Gilbert. L'école d'infirmières est incontournable pour exercer, et les études durent trois ans. "Nous proposons des primes d'installation à ceux qui arrivent" ajoute-t-elle. Un argument que n'a pas l'hôpital public, mais que le privé utilise, pour attirer des candidats.

Une attention particulière aux conditions de travail

Geoffrey travaille actuellement à la SNCF, et c'est cette voie qu'il envisage. "Je suis venu me renseigner mais je sais que le chemin est encore long" dit cet homme, qui fait déjà du bénévolat pour la protection civile. "Avec le Covid je me suis rendu compte que c'était là, ma place. Je sais tout ce que mon choix implique, mais je suis prêt à le faire, ma formation commencera en 2022".

A côté Camille a un tout autre profil. Elle sera diplômée de son école d'infirmières dans six mois, elle a déjà fait des stages, dans le public et dans le privé, elle n'a pas encore tranché sur le secteur dans lequel elle exercera. "Moi je sais que ma priorité, ce seront les conditions de travail. Pas question d'intégrer un établissement ou un service où les effectifs ne sont pas suffisants, et où on est sans cesse rappelés pour venir travailler".

En dehors de ce job dating la clinique de l'Archette a mis en place une adresse mail : jepostule.archette@elsan.care