Le label Maternys décerné à la maternité du Centre Hospitalier Sud-Gironde

La maternité du Centre Hospitalier Sud-Gironde a reçu le label Maternys ce mercredi. Une reconnaissance pour cet établissement, qui prouve la qualité de son accueil et du bon traitement des patients.

En moins d'une heure le professeur Israël Nisand, président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français, a visité les locaux de la maternité du Centre Hospitalier Sud-Gironde. Suffisamment longtemps pour s'assurer que l'établissement était digne de recevoir le label Maternys, qu'il a créé. Le premier en Nouvelle-Aquitaine.

Douze items à respecter

Pour décrocher le sésame, un label créé par le Pr Nisand en octobre 2019, il faut répondre à douze items :

Transparence vis à vis des patientes Améliorer l'information Entretien prénatal précoce Confort du nouveau né Autonomie des patientes Projet de naissance personnalisé Accompagnement des patientes Disponibilité 24h/24 d'une analgésie efficace Toute intervention urgente donne lieu à une explication avant la sortie de la maternité Deux formulaires de satisfaction Pertinence des soins Formation du personnel

Le Pr Israël Nisand écoute les explications de la cheffe du service maternité, Hélène Tissot © Radio France - Simon Cardona

De la télévision près de l'accueil qui donne le taux d'opérations pratiquées, à la salle "Nature" conçue pour accoucher "comme à la maison", tout est fait pour mettre en confiance les futurs papas et mamans. Une transparence voulue par la cheffe de service Hélène Tissot : "De la même manière qu'on communique sur le taux d'infections nosocomiales dans un hôpital, on peut très bien donner nos chiffres de césariennes, d'épisiotomies, d'extractions instrumentales."

La qualité passe par le personnel

"Le bâtiment est bien pensé, il y a de la couleur, il est propre il est gai, il est bien pensé, constate le créateur du label Israël Nisand. Mais ce n'est pas le bâtiment qui est important. Parce que dans un bâtiment pauvre, on peut faire du très bon boulot. C'est l'équipe qui est récompensée."

Le Pr Nisand a eu l'idée du label Maternys en 2017 lors de la naissance de #Metoo et des scandales qui ont éclaté autour des violences obstétricales. Mais le label n'est né qu'en octobre dernier. "Si vous demandez aux médecins et aux sages-femmes s'ils font du bon travail, on connait la réponse. Mais si vous questionnez de manière élaborée les patientes, vous pouvez mesurer très correctement le degré de satisfaction de ces dernières."

En France, vingt autres maternités ont été récompensées depuis la création du label Maternys. Chaque année, elles devront prouver qu'elles respectent bien les douze items du label.