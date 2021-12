Un laboratoire cherche des volontaires drômois et ardéchois pour tester un traitement contre le Covid-19

Et si un traitement à l'hydrogène permettait de minimiser les risques de complications suite à une contamination par le Covid-19 ? C'est ce sur quoi travaille depuis février le laboratoire grenoblois des Techniques de l'Ingénierie Médicale et de la Complexité (TIMC), affilié au CHU Grenoble-Alpes. Les scientifiques testent leur théorie, et recherchent des volontaires en Drôme et en Ardèche.

Le traitement est réalisé à domicile. Une téléconsultation médicale au préalable, puis la prise d'un cachet effervescent à base de magnésium libérant de l'hydrogène dans un verre d'eau, matin et soir pendant trois semaines. "Dix à douze jours pour minimiser les complications immédiates et réduire l'intensité des symptômes, et un prolongement de dix jours pour éviter le Covid long et améliorer la récupération" expose le professeur Jean-Luc Bosson. Rien de plus ; les cachets sont livrés à domicile. "On a deux relais pour les livraisons à Valence et à Montélimar" ajoute le professeur. 380 patients ont déjà testé ce traitement "hydrocovid". Encore 200 à trouver pour compléter le protocole.

Le patient doit être majeur, contaminé par le Covid ; symptomatique, mais non hospitalisé. Et avec des risques de complications portés par son âge (+ de 60 ans), ou par de la tension, du diabète... "L'idée de faire appel à vous, c'est de surfer sur la malheureuse actualité de la Drôme et de l'Ardèche, au 'hit parade' des départements français sur les contaminations, pour avoir quelques inclusions de plus" explique Jean-Luc Bosson.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les effets secondaires pourraient être ceux du magnésium, lorsque celui-ci est pris en dose excessive : un effet laxatif. Le professeur Bosson assure que sur les 100 premiers patients testés, aucun n'a eu d'effets secondaires, la dose de magnésium étant très faible.

Si vous êtes concernés et volontaires, les renseignements sur ce traitement expérimental peuvent être obtenus sur le site du laboratoire, ou au 04 76 76 50 40. Les scientifiques espèrent terminer leurs essais fin janvier 2022, et publier leur travail dans la foulée.