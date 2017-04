Un laboratoire de recherche clermontois ce mardi soir en prime time sur France 2

Dans le cadre de l'émission "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain", l'équipe de Michel Cymes et d'Adriana Karembeu s'est rendue à l'UFR Staps du campus des Cézeaux. Un tournage d'une demi-journée pour évoquer les "pouvoirs" des enfants, notamment en matière de récupération.

Dans le quinzième numéro des "Pouvoirs extraordinaires du corps humain", diffusé ce mardi, Adriana Karembeu et Michel Cymes se sont intéressés aux pouvoirs extraordinaires du corps des enfants. Des bébés aux jeunes pré-ados. Deux heures pour découvrir leurs capacités et donc celles que les adultes perdent au fur et à mesure que le temps passe.

Les deux animateurs se sont rendus sur différents sites et notamment sur le campus des Cézeaux à Aubière. A l'UFR STAPS, les scientifiques travaillent depuis une trentaine d'années sur les adaptations métaboliques à l'exercice. Des travaux reconnus dans le monde entier et dont les avancées sont publiées régulièrement dans les revues spécialisées mais aussi dans des ouvrages à destination du grand public.

Des capacités des enfants supérieures à celles des adultes

Parmi les chercheurs évoluants au sein de la structure, Sébastien Ratel maître de conférence à l'Université Clermont Auvergne, enseignant à l'UFR STAPS : "Cela fait une trentaine d'années que l'on travaille sur cette thématique de la récupération de l'enfant après un effort physique. Que France 2 s'intéresse à nos travaux est un coup de pouce formidable pour nous, pour notre laboratoire."

Pascal DUCHE et Sébastien RATEL, chercheurs à l'UFR STAPS © Radio France - Olivier Vidal

L'enregistrement de la séquence avec l'équipe sur le campus des Cézeaux s'est très bien déroulée. "Adriana Karembeu est très sympathique. Elle a participé à un atelier vélo pour comparer sa condition physique à celle d'un enfant de 9 ans, c'était très sympa" se souvient le chercheur clermontois, le sourire aux lèvres.

Comme cet étudiant, Adrianna Karembeu a testé sa condition physique sur un vélo © Radio France - Olivier Vidal

La séquence montrera que la capacité de récupération de l'enfant est très supérieure à celle des adultes. Et même à celle d'individus qui s'entraînent régulièrement, ce qui est le cas de l'ex-mannequin.

L'émission "Les pouvoirs extraordinaires du corps humain" est à suivre à partir de 20h55 sur France 2.