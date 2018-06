Montpellier, France

Aucune caméra dans cet appartement montpelliérain mais des capteurs partout : sur la porte d'entrée, le réfrigérateur, les robinets... Et grâce aux données recueillies pendant 3 ans par ces capteurs, les chercheurs auront accès à une somme considérable d'informations.

Ils sauront par exemple quelle pièce de l'appartement est la plus fréquentée et à quel moment. Avec le frigo intelligent, ce sont les habitudes alimentaires qui sont ciblées. On peut aussi imaginer un capteur dans la boîte aux lettres pour être prévenu quand il y a du courrier. Pareil sur le parking, pour savoir si des places sont libres. Le but est d'anticiper ce que sera le logement du futur.

Et pourquoi pas tout un quartier connecté?

Les trois étudiants qui feront office de "cobayes" à partir de la rentrée prochaine sont évidemment volontaires et en échange, ils ne payent pas de loyer. L'endroit où il vont vivre est tenu secret pour ne pas compromettre l'expérience, pour coller le plus possible à la réalité.

Toutes les données collectées seront centralisées à la Métropole de Montpellier qui finance à hauteur de 700.000 euros ce projet dont le budget se monterait à 10 fois plus. 14 équipes de chercheurs ont planché sur cette expérience. Des scientifiques du CNRS, de l'Université de Montpellier, des entreprises et même des juristes pour veiller aux questions éthiques.

Cette expérience commence donc à l'échelle d'un appartement mais pourrait être menée, ensuite, sur un immeuble connecté et pourquoi pas sur tout un quartier connecté?