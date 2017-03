Un magasin virtuel au CIFA de l'Yonne grâce à la réalité augmentée

Grâce à son nouvel outil, "Clic'Store", les 230 apprentis du département vente et commerce du CIFA de l'Yonne, à Auxerre, sont plongés dans l'univers de l'entreprise via la réalité virtuelle. Des images de magasins sont projetés au mur pour permettre aux élèves de s'imaginer dans une boutique.

Une porte coulissante et, à l'intérieur, un magasin. "Clic'Store" est la dernière nouveauté du CIFA de l'Yonne, à Auxerre. Il s'agit d'un espace en 3D, avec une caisse à l'entrée et des fauteuils au milieu. Sur deux murs, des images de 15 mètres par 3, sont projetés. Ces images représentent tantôt une boutique de vêtements, de sport ou encore une concession automobile. Elles sont interchangeables grâce à une tablette. Il y au total 7 environnements différents.

Cet outil permet aux élèves en BTS relations clients de s'immerger dans un magasin, pour s'entraîner en classe. Pauline et Jérémy s'exercent par exemple à simuler une vente commerciale dans un magasin de téléphonie mobile. Au mur, les images représentent l'intérieur d'un magasin avec des portables, tablettes et ordinateurs. Les deux apprentis s'assoient au milieu de la pièce sur les fauteuils et tentent de vendre leurs produits. Une expérience qui les rapproche encore un peu plus de la réalité.

Les images sont projetés aux murs via 4 vidéoprojecteurs. Et les lumières changent en fonction du type d'environnement. © Radio France - Adrien Bossard

"On a l'impression d'y être", Jérémy, élève en BTS

"On a l'impression d'y être, sourit Jérémy. On se sent vraiment à l'aise dans le concept et on se familiarise avec l'univers de notre entreprise habituelle." Et ça change des exercices en salle de classe estime Hélène Daguenet, responsable du pôle commerce au CIFA. "Avant, on utilisait comme on le pouvait l'espace de notre salle de cours. On prenait une chaise, une table et on simulait des relations commerciales. Cela demandait un effort aux élèves pour s'imaginer le contexte. Là, plus besoin de faire cet effort."

Les élèves peuvent s'immerger dans un espace multimédia et s'entraîner pour leurs cours. © Radio France - Adrien Bossard

L'outil développé par la startup icaunaise IDX Prod "est unique en France", se gargarise son directeur Yannick Davouse, qui jouit à présent d'une belle réputation. "On a d'autres contacts, dans le département, mais pas seulement. Des entreprises qui souhaitent s'approcher de ce système-là et d'autres CIFA en France."