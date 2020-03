Le maire de Beurey-Bauguay (Côte-d'Or) est mort du coronavirus

La commune Beurey-Bauguay, dans le canton d'Arnay-le-Duc (sud-ouest de la Côte-d'Or), est en deuil. Son maire, Jacques Lajeanne est mort à 81 ans des suites du coronavirus. Il était à la tête de la commune depuis 2014.

La nouvelle est tombée vendredi 27 mars 2020. Jacques Bizouard, l'adjoint au maire, a confirmé à France Bleu Bourgogne une information de nos confrères du Bien Public. Jacques Lajeanne était hospitalisé depuis dimanche dernier et testé positif au Covid-19 en début de semaine. Il est mort dans la nuit de mercredi à jeudi.

Inquiétude à cause du premier tour des municipales

Au delà de la peine engendrée par la mort du maire, tout le monde est inquiet dans ce village de 130 habitants, confie l'adjoint. Notamment à cause du premier tour des élections municipales, le dimanche 15 mars, maintenu malgré la polémique. "On y était tous, tous un peu confiné dans la pièce avec lui, même si on avait pris nos distances", relate Jacques Bizouard.

Tout le monde l'a côtoyé lors des élections (...) c'est un peu stressant

"Il n'y a pas d'autres cas dans la commune, hormis sa femme", explique l'adjoint.