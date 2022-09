Un maire, une info: la désertification médicale une réalité poignante à La Brigue

Si vous demandez au maire de la Brigue, village de la vallée de la Roya, ce que "désertification médicale" veut dire, il saura vous répondre et avoir les bons exemple. Daniel Alberti est en effet confronté au manque de médecin. Il n'y en a pas dans sa commune et ses habitants doivent aller dans le village d'à côté pour trouver un généraliste qui en plus n'y est même pas à demeure mais seulement présent lors de permanences sporadiques. Quant à trouver un spécialiste alors là, c'est carrément faire plusieurs heures de voitures pour descendre sur le littoral azuréen. La Côte d'Azur présente ce paradoxe d'une zone peuplée sur le bord de mer, pourvue de services médicaux et de centres hospitaliers et d'un moyen et haut pays en proie au vide médical, sans services publics.

Daniel Alberti, maire de La Brigue Copier