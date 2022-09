Un manque de volonté politique sur le choix de la fin de vie selon le délégué départemental de l'ADMD 37

La fin de vie et le libre choix de chacun sont revenus en débat mardi 13 septembre avec l'annonce du Président de la République de mettre en place une convention citoyenne pour en débattre. Pour Alain Fiévez délégué de L'ADMD37 association pour le droit à mourir dans la dignité, tout a déjà été dit

Le Comité d'éthique a jugé mardi 13 septembre dans son rapport qu'une "aide active à mourir" pourrait s'appliquer en France, mais "à certaines conditions strictes".

Dans le même temps, le Président Macron annonçait une consultation en vue d'une possible loi d'ici fin 2023. Des débats seront aussi organisés dans les territoires "afin d'aller vers tous les citoyens" et le gouvernement engagera un "travail concerté et transpartisan" avec les parlementaires, a ajouté la présidence.

Une "aide active à mourir" pourrait s'appliquer en France, mais "à certaines conditions strictes" : est-ce une réelle avancée ou un nouveau pas de côté ? Une "convention citoyenne dès octobre" qui rendra ses conclusions en mars : est-ce une nécessité ou une perte de temps ?

En 2004, lors des débats qui ont conduit à la loi Claeys-Leonetti [qui encadre la fin de vie actuellement en France], "tout a été dit, chacun a pu exprimer son point de vue, comment expliquer que la Belgique ait pu voter depuis 2002 trois lois : une sur le droit des patients, une loi qui autorise l'euthanasie et une loi qui favorise le développement des soins palliatifs. En France on est confronté à un manque de volonté politique" explique Alain Fiévez délégué départemental en Indre-et-Loire pour l'ADMD : Association pour le Droit à Mourir dans la Dignité était l'invité ce mercredi 14 septembre de France Bleu Touraine