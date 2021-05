Un pharmacien mulhousien sauve ses doses de vaccin restantes grâce à Covidliste

Benoit Bergaentzlé, de la pharmacie des trois Rois à Mulhouse a eu l'idée de s'inscrire sur Covidliste. Ce site met en contact des volontaires à la vaccination et des pharmaciens, médecins ou centres de vaccinations qui veulent profiter des doses non utilisées. Ce pharmacien sauve ainsi ses doses.

"Hier, après la journée de vaccination, il me restait cinq doses, raconte Benoît Bergaentzlé, de la pharmacie des Trois Rois à Mulhouse. Grâce à Covidliste, j'ai pu trouver cinq personnes qui voulaient se faire vacciner." Cette plateforme a pour but de mettre en relation des volontaires à la vaccination partout en France et des vaccinateurs qui ne veulent gâcher aucune dose. _"On choisit les critères de sélections, les personnes reçoivent un SMS, et nous on reçoit leur numéro de téléphone. Ensuite, on les contacte et on leur propose un rendez-vou_s", raconte le pharmacien.

800 000 Français se sont inscrits sur le site, dont de nombreux Alsaciens. Comme Guillaume Jund, un strasbourgeois de 32 ans. Il est chef d'entreprise, rencontre beaucoup de personnes et veut protéger ses proches. Il s'est donc inscrit sur le site il y a trois semaines. "Je sais que je ne suis pas prioritaire, vu mon âge. Mais si ça peut éviter de gâcher une dose, en rentrant du travail, je peux faire un détour pour me faire vacciner, ça ne me gêne pas ", explique-t-il.

Aujourd'hui, une trentaine de médecins, de pharmaciens, de centres de vaccination en Alsace sont inscrits sur Covidliste. Mais la plateforme espère que d'autres établissements suivront le mouvement. "Il y a de nombreux volontaires à la vaccination en Alsace, explique Coline Juillerat, développeuse pour le site et originaire de Sélestat. Le but c'est vraiment de mettre à disposition de tous les lieux de vaccination un outil pour faire un sorte que toutes les doses disponibles soient utilisées."

Pour l'instant, plus de 3.600 personnes ont pu être vaccinées avec le concours de la plateforme. Et 73.000 personnes, en tout, ont été contactées.