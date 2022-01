Un marais peut-il devenir un "puits de carbone" : l'expérience est lancée à La Rochelle

Le marais de Tasdon à La Rochelle va-t-il devenir un "puits de carbone", espace capable de capter et stocker dans son sous-sol le CO2 présent dans l'air ? C'est l'espoir des élus, qui viennent d'investir plus de cinq millions d'euros dans ce marais, désormais scruté par les scientifiques.

Un espace rendu à la nature, à quelques kilomètres seulement du Vieux port de La Rochelle. Le marais de Tasdon vient de subir de gros travaux. Un chantier à plus de 5 millions d'euros, visant à améliorer la biodiversité par l'implantation de nouvelles espèces de végétaux, de poissons et d'oiseaux. Il s'agit aussi d'en faire un "puits de carbone", capable de stocker du CO2 et lutter contre l'effet de serre. Grand espoir des élus rochelais dans le cadre de leur stratégie "zéro carbone". Des promesses que des scientifiques sont maintenant chargés de de vérifier. plusieurs équipes sillonnent donc le marais, dans le cadre du projet de recherche "Pampas" porté notamment par l'université de La Rochelle.

Jérémy Mayen, jeune doctorant à l'Ifremer de La Tremblade, a chaussé ses grandes bottes, ses waders : "on va aller poser ce qu'on appelle un bâti, le flotteur qui porte nos sondes". Des sondes capables notamment de mesurer la teneur de l'eau en CO2. "Grâce à ces mesures, on va pouvoir dire si le bassin va pouvoir absorber du CO2, ou s'il va en dégazer", précise Jérémy Mayen. En clair si on peut compter sur lui pour être un "puits de carbone", capable de capter du gaz carbonique, puis de le stocker dans son sous-sol. "L'un des grandes fonctions de ces marais, c'est la production primaire. De la végétation, du phytoplancton, des producteurs primaires qui peuvent assimiler le CO2."

Ce phénomène est censé être favorisé par la récente reconnexion du marais à la mer, objet des récents travaux : "c'est pour apporter des eaux salées, qui vont être moins chargées en CO2, précise Jérémy Mayen. En 2019, avant cette reconnexion, nous avons fait des mesures, et on a vu que ces bassins étaient sursaturés en dioxyde de carbone. Il y en avait plus dans l'eau que dans l'atmosphère donc on dégazait du CO2." L'espoir, qu'il s'agit maintenant de vérifier, est donc d'inverser le phénomène. "On fait des mesures à chaque saison pour mesurer les effets de ces travaux."

Jérémy Mayen, doctorant à l'Ifremer de La Tremblade, et son directeur de thèse, Pierre Polsenaere, spécialiste de la circulation du CO2 sur les zones littorales. © Radio France - Julien Fleury

Pêcheurs désemparés

Une nouvelle vocation pour le marais de Tasdon, qui passe mal chez les riverains. "Tout va crever" assène Christian, en balade avec des amis au bord du ruisseau de la Moulinette, qui serpente au milieu du marais. Christian pêche depuis plusieurs décennies dans ce secteur, il se sent dépossédé : "je n'ai jamais vu un gardon qui nage dans l'eau de mer, ni une perche, ni un sandre." Quant à leur remplacement par d'autres espèces, Christian est sceptique : "vous allez pêcher le merlu, ici ? C'est pas gagné ! On lutte contre la pollution, par contre on fait crever tous les poissons, et de ça, ils n'en ont rien à cirer..."

Rien à faire des poissons ? Ne dites pas ça à Mireia Kohler, doctorante elle aussi, au laboratoire Lienss de l'université de La Rochelle. On la retrouve sur un autre bassin, situé à quelques centaines de mètres de la gare de La Rochelle. "Tu as besoin de quelque chose ?" lui demande une collègue. "Des pagaies", répond Mireia, en train de monter sur une petite embarcation. "On va poser des filets, qu'on va laisser 24 heures sur le site. On les relèvera et on regardera les différentes espèces." Mireia a déjà retrouvé des mulets, poissons de mer. Reste à savoir si c'est une implantation durable, sachant que la salinité demeure très faible : "on est à 3mg/l, dix fois moins que dans l'océan. Donc on verra à la longue si il y a une installation de nouvelles espèces."

L'apport d'eau ne peut être que bénéfique pour les poissons, pense en tout cas la jeune chercheuse : "avant les travaux, les niveaux d'eau étaient vraiment très bas l'été, et pour les communautés piscicoles, c'est vraiment néfaste. Il y avait le développement d'algues, accompagnées du phénomène d'eutrophisation." Désormais l'apport d'eau de mer permettra de maintenir ces niveaux. Mais pour mesurer ses bienfaits, il faudra attendre les travaux de la chercheuse rochelaise.